Tamara Falcó e Íñigo Onieva acaban de cumplir cuatro meses de casados, y han querido celebrarlo compartiendo el espectacular álbum de fotos de su reciente viaje a la costa Amalfitana. Pero lo que ahora parece un auténtico cuento, podría no terminar tan bien como parece: un famoso vidente ha puesto fecha de divorcio a la pareja, y ha sentenciado que no tendrán hijos.

La relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es una de las más polémicas y seguidas en la actualidad: desde antes de que celebraran su boda hasta el presente, son el centro de muchas especulaciones sobre el mundo del famoseo y las revistas del corazón. Por este motivo, el medio La Razón se ha puesto en contacto con dos reputados videntes, Rappel y el Maestro Joao, para conocer qué le depara el futuro a la pareja según sus interpretaciones.

Rappel, el vidente "el hombre de las mil túnicas," predice que el matrimonio será feliz y que ambos están muy enamorados. Según él, sus signos del zodíaco se complementan bien, y Tamara se quedará embarazada pronto, teniendo un hijo varón. Rappel no prevé nuevas infidelidades en el futuro y cree que formarán una familia feliz.

El Maestro Joao, por otro lado, ofrece un pronóstico menos optimista. Él ve dificultades en el matrimonio, con 'dimes y diretes', y sugiere que habrá escándalos que finalmente destruirán la relación. Joao también menciona que Íñigo solo quiere a Tamara, y las familias de ambos no ven con buenos ojos este matrimonio. Joao no cree que duren mucho casados ni que lleguen a ser padres.

Ponen fecha exacta a la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Rappel sugiere que no predice que el matrimonio dure veinte años, pero cree que se han casado ilusionados y con la intención de formar una familia feliz: "veo a ese matrimonio feliz. Ellos están muy enamorados, aunque la gente piense lo que quiera. Yo estoy convencido de que serán muy felices. Se quieren y sus signos del zodiaco se complementan muy bien. Tamara es Escorpio, que es muy apasionada, un poco dominante, muy imaginativa, y transmite siempre lo que es. Mujer imprevisible, que puede sorprender a propios y extraños, toma sus propias decisiones, es muy independiente, muy segura de todo lo que hace y no se marca límites para conseguirlo. Pero siempre contará con su marido a la hora de tomarlas decisiones más importantes".

Pero el Maestro Joao ha sido mucho menos optimista: ha sugerido que el matrimonio estará marcado por dificultades y escándalos que finalmente lo destruirán, y afirma que a partir de los tres meses de la boda comenzarán los problemas, insinuando que la relación podría enfrentar problemas tempranos: "Algunos escándalos que darán mucho que hablar sobre este matrimonio, que finalmente acabarán destruyéndolo. Es verdad que Tamara está muy enamorada, pero Íñigo solamente la quiere. Y si ella ha perdonado las infidelidades es porque se siente muy enganchada a este hombre. En las familias Falcó y Preysler no ven con buenos ojos este matrimonio porque temen que sea un rotundo fracaso. Ni creo que Tamara e Íñigo duren mucho casados ni que vayan a ser padres. La imagen de ella, de niña tontita y pija, no se corresponde con la realidad, al contrario, es muy inteligente, y no se dejará engañar de nuevo en el terreno de los sentimientos. Lo que ocurre es que su enamoramiento no le deja ver determinadas realidades. En definitiva, este matrimonio tiene muy poco recorrido, los escándalos y los rumores de infidelidad darán al traste con esta unión. A partir de los tres meses de la boda comenzarán los problemas… O sea, que si no se ha quedado embarazada en este corto periodo de tiempo, que se olvide de la maternidad".