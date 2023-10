Íñigo Onieva y Tamara Falcó han tomado, por fin, la decisión final sobre su matrimonio: después de tres meses viviendo separados, la pareja ya ha decidido mudarse al ático en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro. Según ha revelado la revista Semana, varios camiones habrían sido vistos frente al huevo hogar de la paraja descargando cajas y muebles que superan los 20.000 euros.

La mudanza de la marquesa de Griñón no ha estado exenta de polémica: tras despedir al estudio que llevaba a cargo la reforma y contratar a otro, Falcó realizo una valoración en 'El Hormiguero' que solo ha echado más leña al fuego. "La casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea".

Tras el revuelo que crearon las declaraciones de la hija de Isabel Preysler sobre el resultado de la reforma, el arquitecto Joaquín Torres salió a calmar las aguas asegurando a través de su perfíl de Instagram que había "cero polémica con Tamara Falcó. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, que lo venda... Polémica Zanjada".

Pero, lejos de enterrar el hacha de guerra, Torres visitó el pasado lunes el programa 'Espejo Público' donde dejó claro que "esta casa requiere de un criterio estético, y esta niña no lo tiene. En su día era todo muy bonito porque decía que veía la casa de mamá. Ahora ya no le gusta tanto porque resulta que la ven a ella".

Tamara ha vuelto a utilizar su espacio en 'El Hormiguero' para intentar dar carpetazo a la polémica: "Se ha liado una esta semana por una cosa que dije en 'El hormiguero'. Es algo que yo no expliqué muy bien y es que estoy feliz en mi nueva casa. Vamos, nos mudamos allí que en principio no nos íbamos a mudar".

Rumores sobre el embarazo de Tamara Falcó

Ya se ha convertido en un tema cíclico para la prensa del corazón: los rumores sobre el buscado embarazo de la marquesa no dejan de aparecer. Desde antes de que contrajera matrimonio con Íñigo Onieva, se especulaba sobre la posibilidad de que la celebrity estuviera en cinta.

Además, es de sobra conocido que Falcó se ha sometido a punteros tratamientos de fertilidad. En concreto, un método natural llamado Fertilitas basado en naprotecnología que se ha popularizado desde que la marquesa confesó que lo utilizaba en la búsqueda de su primer hijo.

Tamara Falcó podría estar embarazada 🤰 pic.twitter.com/wDG0c9mRtA — Javi Oliveira (@javioliveira) 24 de octubre de 2023

En esta ocasión, los rumores se han desatado gracias a una información del programa 'Fiesta', donde se aseguraba que la hija de Carlos Falcó podría haber comprado un test de embarazo en la farmacia. El reportero, Sergio Garrido, habría entrado a la farmacia de Ibiza después que saliera la marquesa y asegura que cuando preguntó al empleado sobre si Tamara había comprado un predictor le respondió con una sonrisa, aunque desde luego no confirmó la información.

Palabras de Carolina Molas sobre el presunto embarazo de Tamara Falcó

Cada vez que vuelve el rumor recurrente sobre el embarazo de Tamara Falcó, los reporteros del corazón despliegan la red e intentan pescar cualquier declaración en el círculo más cercano de la marquesa. Una de las respuestas más sonadas a esta intervención de la prensa fue la que dio Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva sobre el supuesto embarazo de su nuera.

Aunque la mujer no quiso hacer ninguna declaración ante los micrófonos de Europa Press, muchos medios están difundiendo este corte como las primeras palabras de la madre de Íñigo sobre el supuesto embarazo de Tamara.