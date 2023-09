El pasado jueves 14 de septiembre se estrenó la octava temporada de 'Gran Hermano VIP': una de las entregas más esperadas por la audiencia y los directivos de Telecinco ante el batacazo de audiencias que ha sufrido la cadena durante todo el mes de agosto y desde que se canceló 'Sálvame'.

Tras varios años sin emitirse tras el abuso sexual en directo que José María López Pérez ejerció contra Carlota Prado y que se ha saldado con una condena de 15 años de cárcel y una nueva denuncia contra Mediaset, 'Gran Hermano' y sus trabajadores por omisión de socorro, la famosa casa de Guadalix ha vuelto a abrirse para intentar sacar a flote los números de Telecinco.

Presentada por Marta Flich en las galas semanales y los 'Límite 48 horas'; y por Ion Aramendi en los debates, esta edición ha contado con 17 participantes y un infiltrado (que resultó ser Pedro García Aguado) y sigue sin conquistar a los espectadores españoles: el pasado domingo 24, la audiencia cayó en 3,4 puntos hasta situarse en un 10,8% del share.

Ni siquiera la tensión vivida durante la gala del domingo ha conseguido atraer a un público más amplio: la pelea entre Oriana y Jessica sigue dividiendo a los concursantes y ya se han producido las primeras nominaciones que ponen en el foco a Alex Carrigia, Luca Dazi, Karina y Zeus. Pero, sin duda, uno de los momentos más comentados ha sido el abandono en directo de Luca Dazi.

Luca Dazi 'pega un portazo' y abandona 'Gran Hermano VIP'

Uno de los momentos más tensos de la noche ha sido el protagonizado por Luca Dazi y Laura Bozzo. Durante la emisión, se le ha dado la opción a los participantes nominados de conocer cuál de ellos es el menos votado a cambio de restar 200€ del premio final.

El concursante Álex Cannigia, uno de los nominados, ha aceptado mientras que, de forma paralela, el resto de compañeros veían cómo disminuía la cantidad del premio sin poder saber el motivo. Ante esta situación, Oriana Marzoli ha deducido la causa: que el motivo por el que se habían restado 200€ del premio es que el programa los había ofrecido a los concursantes nominados para que conocieran cuántos votos llevan.

Ante esta situación, Ion Aramendi se ha preguntado cómo podía saber Oriana lo que había ocurrido y Laura Bozzo no ha dudado en acusar a Luca Dazi de habérselo contado a la "adivina": "Yo tengo un cerebro privilegiado y llevo muchos años en televisión, y estoy segura de que no se lo ha inventado Oriana. Yo estoy segura de que Luca, que es mini Oriana, se lo dijo". No contenta con esta acusación, Laura Bozzo ha roto una taza tras lanzar un cojín contra la mesita de la sala de estar

Después, Laura ha pronunciado una frase que ha sido la gota que ha colmado el vaso: "no tengo mala relación con nadie, bueno, sí, con algunos. Con algunos que deberían de pasar por el colegio antes de venir aquí" en referencia a Dazi. Tras tirarle la pulla, Luca ha estallado y se ha levantado del sofá para abandonar la casa en directo.