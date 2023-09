El pasado domingo 24 de septiembre se celebró la segunda gala de 'Gran Hermano VIP 8'. Presentada por Ion Aramendi y con una fuerte polémica tras el abandono en directo de Luca Dazi, se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados de la noche pero no ha conseguido llegar a los números esperados por la cadena.

Aun así, la última hora de 'GH VIP' ha causado revuelo en la esfera social, ya que se rumorea que Karina podría estar considerando abandonar el reality debido a un difícil momento que atraviesa en la casa de Guadalix de la Sierra. Esta decisión ha desencadenado la activación del protocolo de abandono.

El protocolo de abandono de 'Gran Hermano' es un procedimiento que comieza cuando uno de los concursantes avisa a la producción del programa de que pretende dejar el reality. En esta edición, ya se ha invocado el protocolo en una ocasión: la pasada semana cuando Oriana Marzoli amenazó con abandonar el programa porque no aguantaba llevar una semana sin ver a su novio.

Ante el planteamiento de Oriana, se le ofreció verlo a cambio de 12.000€ pero, finalmente, todo se resolvió con una conversación en el confesionario y finlamente terminó deactivándose.

Entre la larga lista de concursantes que han pasado por 'Gran Hermano' y han amenazado con dejar el programa en directo destaca por encima de todos el primero: sucedió en 2004, cuando se celebraba la primera edición de 'Gran Hermano VIP: El Desafío' en la que participaron rostros tan conocidos como Juan Camus o Marta López.

En aquella ocasión, fue el famoso cantante de música country, Coyote Dax, quien amenazó con abandonar la casa durante el transcurso de una prueba en la que tuvo un encontronazo con Flor Aguilar -"No voy a permitir el cachondeo hacia mi persona. Prefiero seguir siendo desconocido, a ser el conocido gilipollas. Quiero abandonar”- y que finalmente resultó ser solo un farol.

Karina activa el protocolo para abandonar 'Gran Hermano VIP'

Karina se ha convertido en uno de los grandes activos de la nueva edición del programa presentado por Marta Finch e Ion Aramendi, pero el carisma que la ha llevado a coronarse como 'La heroína' parece no ser suficiente para sujetar a la cantante de 76 años.

La concursante vivió uno de los momentos más duros de su paso por la televisión, completamente destrozada frente al 'Súper', confesó que se sentía completamente superada por su estado de salud.

Al parecer, la cantante está experimentando una situación complicada en el entorno de la casa de Guadalix de la Sierra, lo que ha llevado a la implementación del protocolo de abandono. En este contexto, Karina ha expresado sus sentimientos ante sus compañeros en términos muy directos, manifestando: “No quiero ser una carga”. “Hay tanta vitalidad en la casa. Y yo, con estas piernas, siempre tengo que andar pidiendo favores”.

Además, contamos con información adicional que revela que la salud física de Karina está en juego, ya que experimenta un gran dolor en las piernas. Sus compañeros han comentado que sus tobillos están notablemente hinchados, y ella misma ha expresado: ""Me siento disminuida. Estoy muy contenta y muy agradecida porque no hay persona que no me ayude".