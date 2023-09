La historia de amor entre Laura Escanes y Álvaro de Luna es una de las más románticas e idílicas del panorama actual: ambos han demostrado en varias ocasiones que están perdidamente enamorados el uno del otro y no han podido ocultar ante los medios de comunicación lo mucho que se quieren.

Al principio, todo comenzó con una sospecha: la influencer y el presentador Risto Mejide acababan de publicar un comunicado anunciando que rompían su relación tras siete años y una hija, Roma, en común. Inmediatamente después las revistas del corazón y los tabloides sensacionalistas comenzaron a buscar una historia detrás de la ruptura: infidelidad, toxicidad o cualquier otra explicación que pudiera cosechar algunas visitas.

A pesar de esto, ambos dejaron bien claro en su carta a los seguidores que todo el proceso se había pasado en el respeto y el cariño: "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre".

En aquel post, Escanes dejaba claro que "el amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días". No obstante, no han sido pocas las pullas que se han lanzado a lo largo de estos meses: desde las declaraciones de la creadora de contenido asegurando que con su pareja actual tiene "el mejor sexo de su vida" hasta la aguda publicación en Twitter tras descubrir la nueva relación de Risto con una mujer mucho más joven: "No es casualidad".

Laura Escanes comenta abiertamente su nueva maternidad junto a Álvaro de Luna

Desde que Risto y Laura rompieron su compromiso, son muchísimas las personas con las que han querido emparejar a la presentadora del podcast 'Entre el cielo y las nubes'. No fue hasta el pasado 2 de enero de 2023 cuando confirmaron lo que había sido un secreto a voces. El propio Álvaro de Luna explicaba meses después que "Lo hemos hecho como nos ha apetecido, al tiempo y al ritmo que hemos creído conveniente".

El pasado 17 de septiembre de 2023, en el festival de María Pombo 'Suave Fest', los medios de comunicación preguntaban a la influencer sobre su nueva vida junto a Roma y Álvaro de Luna: aunque el padre de la pequeña siempre será Risto Mejide, Laura Escanes parecía feliz de poder comentar cómo está viviendo la maternidad junto a su nueva pareja: "Ver cómo juegan y comparten momentos especiales es realmente hermoso. Álvaro se ha convertido en una figura importante en la vida de Roma, y eso me llena de alegría".

Después llegó la pregunta del millón: para cuándo un nuevo embarazo junto a Álvaro de Luna. Al ser preguntada por uno de los reporteros sobre sus planes para volver a ser madre, Laura Escanes, un poco molesta, ha respondido: "Bueno, lo de ampliar la familia ya se verá, la vida es muy larga, no tengáis prisa".

Ante estas sorprendentes declaraciones, los periodistas del corazón giran ávidos de reacciones en torno a la figura de Risto Mejide. Pero, para asombro de muchos, acostumbrados los polémicos comentarios del publicista, la respuesta del jurado de 'Got Talent' ha sido simple y llanamente el silencio.