Los cambios nunca son sencillos, y menos cuando hay una separacion de por medio. Hasta el 30 de junio de 2021, el defensa jugó en el Real Madrid compartiendo ciudad de trabajo con su pareja, Pilar Rubio. Cuando se anunció la retiradad del club tras 16 temporadas comenzaron las turbulencias y una época complicada para el jugador.

Finalmente, el sevillano decidió salir del PSG y declinar las ofertas de Arabia Saudí y Turquía para quedarse en España, en la ciudad que lo vío crecer y el equipo donde dió sus primeros pasos: el Sevilla F.C. Pero, aunque solo el hecho de estar en España ya facilita las relaciones con su familia y amistades, la pareja seguirá separada laboralmente, por lo menos hasta donde se sabe.

Aunque Pilar Rubio ha confesado en sus redes sociales que se ha embarcado en una "nueva aventura" y no ha dado más detalles, sí ha confirmado que seguirá como colaboradora habitual en 'El Hormiguero', que se graba en Madrid; mientras que Sergio Ramos permanecerá entrenando en Sevilla con su nuevo equipo.

Pese a todo, la pareja está más unida que nunca y así lo ha escenificado en la presentación oficial de Ramos en el Sevilla Fútbol Club: la modelo ha acompañado al jugador en el estadio Ramón Sánchez Pijuán donde las emociones han estado a flor de piel.

Durante la rueda de prensa, Sergio Ramos ha hablado por primera vez de su relación con Pilar Rubio con respecto a su nueva etapa laboral y la separación que va a significar para ambos: uno en la capital hispalense y otra en la capital del país. Las declaraciones del número cuatro han sido todo un derroche de amor y cariño hacia su pareja y la familia que ha formado con ella: "Me fui siendo un niño soltero y hoy vengo con mi mujer y cuatro niños. Y quiero agradecerte, cariño, por ser mi compañera de viaje, por vivir conmigo esta aventura maravillosa, por tener cuatro estrellas que me iluminan. Así que, muchas gracias por todo a ti y por hacerme disfrutar de este momento. Muy cercano y muy emocionante para mí y creo que no tendría sentido sin ti".

Visiblemente emocionado, el jugador también ha querido dirigirse a su hermano René: "Ha estado siempre conmigo, perdonad que me emocione, pero al final va a ser un día difícil, hemos pasado mucho desde que nos fuimos, hemos compartido hombro con hombro y 18 años después seguimos estando fuertes y que nos quiten lo bailao".

A su abuelo ha agradecido el haberle hecho sevillista de cuna: "es una deuda volver aquí por él. También por mi padre, a mi viejo, por haberme convertido en la persona que me he convertido gracias a él, la humildad que siempre me inculcaste desde pequeño, lo has hecho de la mejor manera posible, creo que lo mereces, por la puerta grande. Gracias por estar siempre conmigo, eres mi fuente de inspiración cada día para jugar al fútbol".