Dicen que cuanto más alto llegas, más dura es la caída: así ha debido sentirse (al menos un poco) la exreportera de 'El Programa de Ana Rosa', Marta Riesco, con los acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo del último año, cuando ha experimentado un drástico cambio en su vida, pasando de tenerlo todo a perder casi todo.

Hasta hace bien poco, Marta trabajaba como reportera en Telecinco y disfrutaba de una relación que parecía indestructible con Antonio David Flores. Sin embargo, todo cambió repentinamente durante una rueda de prensa de José Ortega Cano, en la que Marta se vio envuelta en un altercado con otra reportera de la misma cadena, Cristina Portá, que trabajaba para un programa diferente.

La situación se volvió aún más tensa con intercambio de acusaciones, lo que llevó a Marta Riesco a solicitar ayuda a los ejecutivos de Mediaset. Además, amenazó con revelar detalles comprometedores sobre algunas de las figuras más prominentes de Telecinco. Tras un período de baja médica de varias semanas, Marta regresó a su programa, pero su permanencia fue breve, ya que fue despedida una semana después.

Previamente, Marta había trabajado como reportera en "El programa de Ana Rosa", donde se vio envuelta en una polémica debido a su relación con Antonio David Flores, coincidiendo con el conflicto en la cadena relacionado con la docuserie de Rocío Carrasco. Marta Riesco encontró refugio en su novio, Antonio David, y enfocó su carrera en el mundo de la influencia digital.

En una coincidencia sorprendente, el mismo día en que Marta Riesco anunciaba su regreso a la reportería, Ana Rosa Quintana se despedía de su programa matutino después de liderar el espacio durante más de 18 años. Ana Rosa cerró esta etapa con una solicitud especial a su equipo.

Marta Riesco ha construido una exitosa vida como influencer, atrayendo cada día a más seguidores con sus publicaciones que muestran diversos aspectos de su vida. Sus divertidos videos y stories encantan a miles de seguidores, quienes aprecian su personalidad única.

Recientemente, Marta Riesco utilizó su sentido del humor para manifestar su interés en participar en "Masterchef", generando apoyo de sus seguidores. Aunque hubo especulaciones sobre su posible participación en "Gran Hermano", parece que Marta tiene su mirada puesta en "Masterchef", como expresó en un video de promoción.

Además de sus habilidades culinarias, Marta Riesco comparte detalles de su vida diaria y recomienda diversos restaurantes para disfrutar de comidas y cenas deliciosas. En una de sus últimas visitas, compartió un impresionante menú saludable, aunque abundante, bromeando sobre su embarazo mientras mostraba su barriga: "Por muy healthy que sea la comida, no se puede cenar todo lo que he cenado. Es que, embarazada".

Marta Riesco anuncia que comienzará un tratamiento reproductor

El pasado miércoles 6 de septiembre, la exreportera e influencer confirmaba a sus seguidores a través de las historias de Instagram que estaba decidida a iniciar un tratamiento reproductor de congelación de óvulos y que la fecha estaba más cerca que nunca: "Me quiero congelar óvulos. Tengo claro que quiero ser madre. Voy a informarme bien".

Al parecer, no se trata de un impulso de un día para otro, sino de una decisión que llevaría tiempo meditando y que habría comentado con otras famosas que ya han pasado por el mismo proceso: "Hace poco me encontré con Lara Álvarez y me aconsejó muchísimo que lo hiciera y Ana Rosa Quintana me cogió por el pasillo y me dijo 'Marta, congélate óvulos'.

La periodista ha reconocido que no sabe "qué va a pasar el año que viene" y considera que se ve "capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja" aunque cree que "es mejor estar preparada y ahora en el momento que se pueda congelarlos y ver qué pasa".

Cuando se decida y finalmente tome la decisión de dar a luz a un hijo, las primeras que estarán para apoyarla serán sus seguidoras y seguidores. Todas las publicaciones que sube provocan esa muestra de cariño y afecto, en su último vídeo sin ir más lejos, una fan le comentaba: "Qué orgullosas estamos de ti" ante su capacidad para sobreponerse a las malas experiencias.