Ciertos o no, los rumores de ruptura entre Sergio Ramos y Pilar Rubio no paran de sucederse. Luego de su verano en el que menos tiempo han pasado juntos, las redes sociales no pueden parar de elucubrar historias rocambolescas que tratan de averiguar si ocurre algo entre el matrimonio.

Uno de los bulos que corrían como la pólvora hace semanas era el de una posible infidelidad del futbolista que, según lo escrito, habría tenido lugar hace un mes con India Martínez. Tal y como el propio Sergio Ramos se encargó de desmentir, no hay nada de cierto en esas teorías. Pilar Rubio y Sergio Ramos toman una decisión sin vuelta atrás sobre su matrimonio Sin embargo, tal y como ha descubierto 'Socialité', el programa de Telecinco, la relación entre India Martínez y Sergio Ramos no se dio este verano, sino cuando ambos tenían 19 años, allá por 2005. "Cuando Ramos empezó a jugar en el Real Madrid. India empezaba en la música y no era muy conocida. A Sergio le encantaban sus canciones y fue el flamenco lo que les unió", informaba Nuria Marín. El primer amor de Sergio Ramos Según estas informaciones, ambos se conocieron por amigos en común gracias a las fiestas que el camero organizaba en su casa. "Conocía a sus amigos y Sergio la invitaba a cantar. No sé por qué se terminó pero él estaba muy enamorado de ella. Estuvieron juntos antes de que él estuviera con Elisabeth Reyes", desmontando el mito de que la primera novia de Sergio Ramos había sido la modelo. "India Martínez fue su primer amor y por eso será siempre importante para él. Siempre le ha hablado a su entorno de ella. Continúa siguiendo su música y está orgulloso de los logros que ha conseguido", aseguró la testigo de 'Socialité'.