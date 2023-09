El pasado domingo 3 de septiembre una preocupante noticia sacudía a España: la periodista María Teresa Campos había sido ingresada de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, tal y como confirmaban a través de un comunicado oficial sobre su estado de salud.

La comunicadora, nacida en Málaga en 1941, llevaba apartada de la televisión desde hace varias décadas tras haberse consolidado como una de las figuras más importantes de Televisión Española, Telecinco o Antena 3, en las que afrontó proyectos de tanto éxito como 'Día a día', o 'Qué tiempo tan feliz'.

La preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos había ido creciendo en los últimos meses, ya que la presentadora vivía recluida en su casa con esporádicas visitas al hospital.

En las últimas horas, distintos familiares y allegados de la comunicadora se han ido reuniendo en el hospital, como José María Almoguera (hijo de Carmen Borrego) o Rocío Carrasco y FIdel Albiac, que no han querido dejar solas a las hijas de María Teresa Campos.

Revelan por qué han ingresado a María Teresa Campos

Tal y como anunciaba Terelu con un talante serio, cabizbajo y protegida por las gafas de sol; el equipo médico del hospital sería quién informara a la prensa y ciudadanía sobre el estado de salud de la matriarca del clan de las Campos.

En el parte emitido durante la tarde del domingo, la Fundación Jiménez Díaz explicaba que María Teresa Campos "ha sido ingresada hoy día 3 de septiembre por el servicio de medicina interna debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Su pronóstico actual se encuentra reservado dentro de su gravedad. Este comunicado se emite a petición de doña Terelu Campos y Carmen Borrego".

La razón del ingreso de María Teresa Campos, según han explicado desde el hospital, ha sido un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, aunque no han querido especificar el pronóstico.

Aunque no ha trascendido la patología que sufre la presentadora, no es la primera vez que sus hijas se manifiestan con preocupación por el sufrimiento de su madre. El pasado 31 de agosto, Terelu cumplía 58 años desmentía las especulaciones sobre su situación familiar: "No estoy preocupada, esto que cuentan del peor verano de mi vida, pues yo tengo un momento familiar muy delicado como, por otra parte, tiene mucha gente".