No sucede tan a menudo que el árbol genealógico real del viejo continente -descendientes directos de la 'abuela de Europa', la reina Victoria- se amplía con nuevas parejas. Pero este verano dos jóvenes 'royals', Christian de Dinamarca, nieto de Margarita, la actual reina danesa, y primogénito de los príncipes herederos, Federico y Mary, y la pequeña de las hijas del duque de Castro, la princesa italiana -sin reino- Maria Chiara de Borbón-Dos Sicilias, estarían saliendo. Da todos los detalles la revista 'Now to love'.

Según la publicación, el joven que en octubre alcanzará la mayoría de edad, habría invitado a su enamorada a pasar unos días en Dinamarca, en su casa familiar. Fuentes cercanas al palacio han revelado que la belleza e 'influencer' italiana, de 18 años, visitó a Christian y a su familia en junio e incluso quiso conocer a la abuela del chico, la reina Margarita, de 83 años. Los expertos en realeza aseguran que este movimiento será un primer paso hacia el anuncio de un compromiso real, a pesar de la juventud de la pareja. Juntos, en Mónaco y Saint-Tropez En realidad, se conocen desde hace mucho tiempo, pero sus nombres comenzaron a relacionarse públicamente desde que el pasado mayo coincidieran en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y compartieran una imagen con un grupo de amigos. Desde entonces, los rumores de una relación más seria han ido creciendo, hasta que en las últimas semanas se ha visto a Christian pasando unos días en la Costa Azul con la familia de Maria Chiara. "Chiara fue presentada a la reina Margarita durante el verano y todos tomaron el té juntos", ha explicado una amiga de la 'it girl', que habla seis idiomas y lleva vida glamorosa por toda Europa. "Es una muestra informal de aprobación para Chiara porque Margarita no toma el té con cualquiera", continúa la misma fuente, que insiste en que la reina "se toma muy en serio su linaje y considera su deber invertir tiempo en la felicidad de Christian y su elección de pareja". Recordemos que el pasado otoño, la monarca, siguiendo lo que vienen haciendo el resto de casas reales europeas, tomó la drástica decisión de reducir el número de miembros del núcleo de la familia real, lo que dejó fuera a su hijo pequeño, el príncipe Joaquín y a los descencientes de este. Con su consiguiente enojo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie (@chiaradebourbon) ¿Quién es esa chica? La princesa Chiara es la hija menor de la princesa Camila y el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias. La nueva pareja 'royal' son amigos desde niños, pues el padre de Chiara, el duque de Castro, es el padrino de la hermana pequeña de Christian, Josephine. "Chiara ha quedado deslumbrada por la reina -explica una amiga cercana a la revista anteriormente citada-. Ha sido un sueño para ella conocer a una gobernante femenina tan icónica y ha estado practicando sus reverencias durante meses. Lo hizo muy bien y le causó una buena impresión a la reina". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prince Christian (@christian.of.denmark) "Muy enamorado" La noticia de la visita de Chiara al palacio llega pocos días después de que la vieran disfrutando de un helado con el futuro rey de Dinamarca en Sait Tropez. Según algunas fuentes, "Christian está completamente enamorado de Chiara". Algunos van más allá, incluso, y aseguran que "el anuncio de un compromiso estaría en el horizonte" y que "palacio se está preparando para ello". Los padres del novio están encantados con la relación, asegura el medio 'Now to love', pero resaltan que a la princesa Mary le "preocupa" la edad de los jóvenes, porque "quiere que ambos experimenten el mundo antes de asumir su papel real". Christian se emplea a fondo en sus estudios, al igual que María Chiara, que estudia en Harvard y en el Instituto Marangoni. A ella le encantaría dedicarse al mundo de la moda como diseñadora. El destino de él, si nada se tuerce, es llevar la corona de Dinamarca.