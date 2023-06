Poco después de anunciar la ruptura oficial con Laura Escanes, la madre de su hija Roma, las revistas del corazón y periodistas comenzaban a hacerse eco de la nueva relación entre Risto Mejide y una joven de Valencia: Natalia Almaracha.

La joven farmaceutica de 27 años había sido vista con el publicista en varias ocasiones hasta que, el pasado mes de marzo, tras muchas especulaciones él mimso confirmó la relación en uno de los reportajes de Focus, en Cuatro: "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar y, efectivamente, no voy a renegar y, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente por eso".

Pero, escasos meses después, parece que el amor ha llegado a su fin y que todo ha saltado por los aires: hace unos días, Risto borraba de su perfil una foto de Natalia junto a su hija Roma (publicada escasas horas antes) y para sorpresa de todo el mundo, dejaban de seguirse en redes sociales.

Los rumores se confirmaron poco después, cuando Natalia dedicó una extensa reflexión al publicista en redes sociales donde dejaba intuir alguna infidelidad por su parte: "Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente. Un mundo donde interesa mucho vender una vida en redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor. Vivimos en un mundo narcisita. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco".

Mayka, la murciana de 'La isla de las tentaciones' detrás de la ruptura de Risto según Abel Planellas

Hace cinco días, el periodista Abel Planellas ponía encima de la mesa la posibilidad de que las conversacines entre Mayka (la joven murciana que participó en 'La Isla de las Tentaciones') estuvieran detrás de la ruptrua entre Risto y Natalia: "Mayka de 'La Isla de las Tentaciones' es el motivo de ruptura entre Risto Mejide y Natalia Almarcha. Y es que a Natalia le han llegado conversaciones de Risto con Mayka las cuales ella considera una falta de respeto en la que se veía claramente un tonteo entre Risto y Mayka. Desconozco si el tonteo ha traspasado la pantalla, pero sí sé que este es uno de los motivos por los que Natalia ha decidido poner punto y final a la relación".

@abelplanelles EXCLUSIVA| Aclaro que desconozco si las conversaciones de Risto con Maika son reales. Pero que a Natalia si le ha llegado esto por diferentes medios… ♬ Acróstico (Solo Version) - Shakira

La versión de Mayka

La propia Mayka ha utilizado su espacio en MTMAD para aclarar el tema: "Estaba en casa tan tranquila y de repente me empiezan a llegar vídeos de TikTok. Mis amigas y la gente que me conocen preguntaban que si esto era verdad. En el vídeo salía que yo había sido el motivo de la ruptura de Risto y Natalia. Sin pruebas. 'Bombazo: Mayka y Risto han tenido conversaciones y ha sido el motivo de la ruptura'".

Después, ha aclarado: "Yo jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide. Nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram. No he hablado en mi vida con él. Estoy cansada de que la gente siempre me esté relacionando con todo el mundo, sin pruebas. No sabéis el daño que hacéis".

Por último, ha explicado: "A esa persona se le está acusando de que le ha sido infiel a Natalia. Él tiene hijos... Hacéis daño a la gente. De verdad, no le quiero dar más bola a esta tontería..", ha afirmado y ha añadido: "¿Una persona que hace un bulo en TikTok tiene tanta credibilidad como para salir en los periódicos digitales afirmando la noticia? Sin preguntarme a mí, ni tampoco a él. Sin afirmar nadie nada. Yo alucino".