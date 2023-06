Una de las fotos del mes de mayo fue, con toda probabilidad, la de un Pablo Motos invicto en el hospital y con el brazo entablillado tras recibir un golpe de Omar Montes que casi le hace perder el 90% de la fuerza muscular. Como desveló El Mundo, los hechos ocurrieron mientras ambos realizaban unos ejercicios de boxeo en unas clases que el cantante llevaba semanas impartiendo al presentador.

Tanto la foto como los comentarios en ella del de Carabanchel se hicieron virales, ya que además de desearle una pronta recuperación, hizo varias bromas sobre el estado de salud de su amigo y compañero de boxeo.

Esta no era la primera vez en que Omar Montes desataba una polémica vinculada con este deporte: en agosto de 2022 se hizo viral un vídeo donde el intérprete pegaba una sonora paliza al 'streamer' Borja Escalona, conocido por sus desagradables directos en los que intimida a trabajadores y transeúntes para ganar visualizaciones y seguidores.

Omar Montes, al hospital por un golpe

Ahora, Omar Montes ha probado de su propia medicina al terminar en el hospital por una lesión mientras boxeaba, de la misma forma que le sucedió al famoso presentador de 'El Hormiguero'.

El pasado viernes 2 de junio, el cantante se encontraba disputando la primera edición de Famma League contra Torete en una apasionante contienda que se convirtió en el evento principal del encuentro y que organizaba la federación de MMA y Boxeo.

La intervención de Omar Montes fue tan sonada que Yung Beef fue el encargado de darle la entrada con una icónica actuación antes de subir al ring.

A lo largo del combate, Omar tomó la iniciativa durante la mayor parte de la contienda, y aunque Torete se defendió dignamente, el ganador de 'Sálvame' se hizo con la victoria ante la valoración unánime del jurado.

Una vez finalizado, Montes tuvo que trasladarse al hospital por una lesión: "Del primer jab te he dado me he partido la mano y he terminado la pelea ahí como he podido". En una publicación en Twitter, ha explicado que "Gracias a todos los que os habéis preocupado por mi 6 semanas tengo que estar con la escayola. De momento creen que tengo que operarme, pero no lo descartan. Igualmente hice todo lo posible porque no se me notara mal y nunca me rendí. Con eso estoy contento, pronto más noticias".