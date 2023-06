Ana Obregón ha vuelto a España y todas las miradas están puestas sobre ella y el futuro de su hija-nieta: Ana Sandra. La pequeña, nacida de un vientre de alquiler en Miami a partir del material genético del difunto Alessandro Lequio se ha convertido en uno de los bebés más famosos del mundo tras publicarse la exclusiva sobre su nacimiento en la revista ¡Hola! hace un par de meses.

La polémica sobre la explotación del cuerpo de las mujeres a raíz de la gestación subrogada sumada a la avanzada edad de la actriz (que ya cuenta con 68 años) fueron la gasolina de un debate que llegó hasta el Congreso de los Diputados con una nueva proposición de ley por parte del partido Ciudadanos.

Aunque una información de El Español confirmaba que las relaciones entre el conde y la bióloga eran normales y estrechas; los rumores sobre cierto disgusto de Lequio por la manera en que su expareja está llevando todo el proceso. En primer lugar, fue él quien desmintió en 'El programa de Ana Rosa' que existiera un testamento ológrafo o una voluntad por escrito de su hijo, tal y como había confirmado Ana Obregón en la exclusiva para ¡Hola!

Por otra parte, ha existido cierta polémica sobre el inminente bautizo de la pequeña, a la que querrían vestir con el traje de cristianar que procede de la familia Borbón y con el que también se habría impartido el sacramento a Aless Lequio. Además, también se ha comentado la posibilidad de que el abuelo de Ana Sandra no esté presente en la ceremonia a consecuencia de su deseo de no someterse a la exposición mediática asociada a este caso.

Lo que subyace a toda esta polémica es que, en realidad, Alessandro Lequio todavía no ha conocido a su nieta Ana Sandra y que tampoco estaba enterado de la vuelta a España de Ana Obregón el pasado miércoles 31 de mayo.

Aunque el colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' se negó a hacer más declaraciones al respecto ante Joaquín Prat, lo cierto es que las opiniones van por otra parte y hay quien especula sobre una posible negativa del conde a conocer a su nieta.

Hoy, lunes 5 de junio, ha asegurado ante las cámaras de Ana Rosa que por ahora no tiene intención de conocer a la pequeña, aunque no descarga la idea a largo plazo y aunque había afirmado que "ahora no es el momento de conocerla, hay mucho ruido, y yo lo que quiero es paz y tranquilidad, relax, discreción. No quiero ruido. Silencio".

Estas declaraciones de Aless Lequio llegan después de que Ana Obregón le invitara públicamente a conocer a la bebé en una suerte de guante que el conde ha decidido no recoger: "Alessandro tiene las puertas abiertas de mi casa para que venga a conocer a su nieta".