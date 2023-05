La irrupción de Alessandro Salem como Consejero Delegado de Mediaset tras la salida de Paolo Vasile ha traído importantes cambios a uno de los mayores conglomerados televisivos que opera en España. Ahora, con Borja Prado a la presidencia y unas cifras de audiencias en decadencia (especialmente frente al ascenso imparable de Antena 3 como líder de varias franjas horarias), muchas figuras conocidas prevén turbulencias en sus puestos de trabajo.

Además, Mediaset España anunció su fusión por absorción con Media For Europe (MFE): esto quiere decir, de forma muy sintética, que Mediaset ha desaparecido como tal del mercado español y ha dejado de existir como compañía independiente y dejará de cotizar en bolsa.

De cara al futuro de Mediaset España como parte de MFE, que pertenece a Silvio Berlusconi, se están reorganizando la mayoría de sus activos y pasivos para asegurar que los negocios de la cadena se quedan en España.

Pedro Piqueras y su despido de Telecinco

'Sálvame' ha sido una de las principales afectadas por esta nueva corriente que está removiendo prácticamente todos los rincones de Mediaset. Desde hace meses, se ha ido relegando parte del programa de la tarde a la televisión online, mientras que solo quedaría una parte en el formato en abierto hasta que, finalmente, El Mundo desveló el pasado 5 de mayo que 'Sálvame' se cancela para siempre y su último programa será el 23 de junio.

Respecto a un posible despido de Jorge Javier Vázquez, el propio presentador ha desmentido estos rumores, aunque no ha negado que se vienen tiempos complicados para él y su formato de televisión en Telecinco frente a Ana Rosa Quintana y la productora Unicom Content que parece coger fuerza.

En esta vorágine de cambios de cara al futuro de Mediaset en su integración con MFE, queda el caso de Pedro Piqueras: al convertirse Borja Prado en una de las voces más significativas respecto a la línea editorial parece claro que Informativos Telecinco puede moverse a la derecha, y el despido de Pedro Piqueras ha empezado a sonar entre las consecuencias de esta decisión.

El presentador habla sobre los rumores de despido

Hace meses, Pedro Piqueras asistió a una corrida de toros en la Feria de Valdemorillo, donde tuvo la oportunidad de esclarecer por primera vez cuál es su impresión sobre los rumores de despido que se ciernen sobre su puesto de trabajo.

El conocido presentador de Informativos Telecinco no ha ocultado su asombro al ser preguntado por los medios de comunicación sobre un posible despido: "Yo no dejo nada... me ha sorprendido con esa pregunta. Yo estoy bien trabajando", aseguraba a los micrófonos.

En el mismo episodio, Piqueras también aprovechó para aclarar el rumor que ha instalado que él dio clases a la reina Letizia: "Letizia no fue mi alumna, le di clase una vez, un día", un encuentro que el periodista ha calificado como "inolvidable".

Pero ahora la situación ha cambiado y ya son muchos los medios especializados que alertan de que el presentador Pedro Piqueras podría tener las horas contadas y que ya se esté cociendo su retirarlo de Informativos Telecinco con 68 años.