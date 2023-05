Asraf Beno, actual pareja de Isa Pantoja y concursante del programa de Telecinco 'Supervivientes: Conexión Honduras', no vive su mejor momento. El pasado sábado, Marta Bruno (ex jefa de Asraf) lo denunció por acoso en el programa 'Fiesta' que dirige Emma García.

A escasos seis meses de casarse con Chabelita tras cinco años de matrimonio, el ceutí ha visto cómo su vida se tambalea por la grave acusación de su antigua compañera de trabajo en un local de Alicante: "Mi experiencia con él esos nueve días fue horrorosa, horrorosa hasta llegar al punto de tener que encerrarnos en una habitación con pestillo porque yo me sentía acosada (...) Lo que pasó conmigo fue que no entré al trapo, me encerré en mi habitación por la noche con pestillo, venía de madrugada, tocaba y forzaba la puerta. Me dio miedo, me fui de la casa al día siguiente".

Acompañado de las declaraciones en el programa 'Fiesta', Marta ha enseñado un vídeo de Asraf entrando a su habitación mientras ella no estaba y acompañado de un mensaje que decía 'Mira donde estoy, ya he entrado'.

Por su parte, Asraf Beno ha emitido un comunicado a través de sus abogados donde destaca todo lo relatado por su ex superior y donde destacan que "no existe ni ha existido denuncia, querella o procedimiento judicial relativo a los hechos delictivos que se han imputado a Asraf por parte de Marta Bruno".

Omar Montes se mete en la relación de Chabelita y Asraf en 'Supervivientes'

'Supervivientes 2023' arrancó el pasado 2 de marzo en Telecinco con Jorge Javier Vázquez al frente de los presentadores (antes de conocer el cierre de 'Sálvame'). Desde entonces, ya han sido expulsados seis concursantes: el último, Diego Pérez, que relaciona su destierro definitivo con la expulsión disciplinaria que 'Supervivientes' aplicó a Yaiza Martín por los insultos y amenazas contra Asraf Beno: "Creo que fue por el conflicto que hubo y que yo estaba en medio. Ya le pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero son mis principios de lealtad de amigo [...] y lo volvería a hacer una y mil veces. Sé que a la gente no le habrá gustado, pero yo soy así y no voy a cambiar".

El conflicto entre Yaiza y Asraf venía de largo: todo comenzó cuando la pareja de 'El Rey de los Bocadillos', Ginés Corregüela, entró a la isla y el novio de Chabeli se refirió a ella como "la amiga de Ginés".

Ante esa pulla, Ginés estalló y amenazó al ceutí: "Ni se te ocurra volver a decir eso porque sé por donde vas, eres un falso". Además, para hacerle daño y meterse entre su relación y la de Isa Pantoja comenzó a cantar una canción de Omar Montes, expareja de su prometida.