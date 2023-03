Desde hace semanas, las redes se han inundado de contenido acerca de la supuesta rivalidad existente entre Selena Gómez y Hailey Bieber. Cada detalle o movimiento de alguna de las dos celebrities se ha medido al milímetro, hasta tal punto que cualquier publicación de ellas se asocia con un gesto dedicado a la otra.

Los vídeos que circulan en Tik Tok sobre teorías que han creado los fans han llegado cada vez más lejos, hasta el punto que el acoso que ha recibido la mujer de Justin Bieber los últimos meses ha sido cada vez más fuerte. El revuelo ha llegado hasta tal punto, que ha sido la misma Selena Gómez quien ha optado por defender a la nueva pareja de su exnovio, escribiendo una petición en su perfil de Instagram.

"Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una odiosa negatividad. Esto no es lo que yo represento. Nadie tendría que vivir este odio y bullying. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que esto termine", ha publicado la cantante.

Después de haber recibido tantos mensajes de odio y amenazas de muerte, la modelo se ha visto en la obligación de pedir ayuda a Selena para que frene a sus fans. Supuestamente, es el 'Team Selena' el que no deja de insultar, cuestionar y amenazar a Hailey. Y es que aunque no mantengan una gran amistad, no significa que no exista respeto entre ellas.

A pesar de que la relación entre Justin y Selena terminó hace seis años y el cantante lleva casado con Hailey cuatro años, parece que no es suficiente prueba de que todo se ha quedado atrás. Esperemos que este sea el fin de intentar buscar una enemistad entre el trío estadounidense más famoso, ya que las redes han comenzado a traspasar la barrera de la vida real, afectando personal y emocionalmente a los protagonistas.