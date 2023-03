Ahora sí que cobra sentido escuchar Me gusta la vida en la voz de Diego Cantero (Molina de Segura), líder de Funambulista. Su propio productor y su manager le dijeron "¿qué tiene que ver esta canción contigo?". Desde luego, no iba en la línea de su trayectoria musical, pero el cantante se empeñó en que el tema fuera únicamente suyo. La intrahistoria es más que interesante: Me gusta la vida, que tiene 15 millones de canciones en Spotify, nació para ser cantada por Ricky Martin. El murciano 'se la robó'.

Durante la pandemia, cuando aún existían estrictas restricciones, varios artistas españoles recibieron el encargo de componer un tema para el intérprete de Livin' la Vida Loca, entre ellos Diego Cantero, como revela en una entrevista en El País. El murciano, que tiene experiencia al haber compuesto antes para Malú o Raphael, ya se imaginaba al puertorriqueño bailando la canción, la más rápida que había escrito en su vida, teniendo en cuenta que normalmente tarda entre seis meses y un par de años en darles forma. Con esta, le bastaron unas horas.

"Me da igual, me la quedo"

Esa noche y la del día siguiente durmió fatal porque tenía en sus manos una canción que le "iba a hacer aprender muchas cosas" y pensó "no la quiero dar": "Me decían que estaba loco, pero me ponía a comparar las cifras con las ganas de quedármela". A pesar de la gran cantidad de dinero y de autopresionarse a sí mismo con cifras altísimas en esas comparaciones, tomó una decisión: "Me da igual, me la quedo".

Se trataba de una decisión que podía cambiarle la vida, tanto económicamente como artísticamente a nivel autoral (componer para 'el rey del pop latino' no es cualquier anécdota), por lo que le costó mucho convencer a su productor y su manager.

Abrir puertas que estaban cerradas

Además, Diego Cantero "nunca había sentido el más mínimo apego hacia un tema escrito para otros". Darlas jamás le ha dolido, algunas de ellas se han convertido en éxitos y entiende "que son éxitos de esos artistas", pero con este sí que le ocurrió, a pesar de los ritmos latinos que contiene, cuando él suele hacer baladas o canciones de (des)amor.

"Mis amigos y mi pareja me decían que estaba loco", algo de lo que se pueden retractar a día de hoy: "Ha sido un acierto tremendo, se me han abierto puertas que antes no estaban abiertas. Esta canción tiene muchas connotaciones porque, durante esa etapa de pandemia, decidí salir de una gran multinacional y montar mi propio sello discográfico. Era el comodín que nos hacía falta".

Después de que haya sonado millones de veces en las emisoras de radio, Funambulista está a punto de embarcarse en una gira de conciertos por España con la canción que nació para Ricky Martin, pero que estaba destinada a ser interpretada por la voz de Diego Cantero.