Pilar Rubio es una de las periodistas y presentadoras más queridas de España: se ha enfrentado a grandes retos profesionales y con trabajo y esfuerzo a conseguido llegar a lo más alto de la televisión en el país con presencia en algunos de los programas más vistos de la parrilla como 'El Hormiguero'.

Siempre ha defendido su independencia y su capacidad de compaginarla con la realidad de una familia numerosa compuesta por cuatro pequeños y una pareja que no es ni más ni menos que uno de los futbolistas de élite más conocidos del mundo: Sergio Ramos.

En general, las palabras de Pilar Rubio suelen tener muy buena aceptación, pero en su última intervención ha dicho algo que ha cabreado soberanamente a la las masas, especialmente en Twitter.

La modelo ha dado una entrevista para 'Entre el cielo y las nubes', el pódcast de Laura Escanes donde ha comentado su experiencia con la maternidad: "Se me criticó bastante porque me puse a trabajar siempre muy pronto. Daba a luz y en cuanto me veía recuperada me ponía a trabajar. Sé que hay una baja maternal. Yo no la tengo. Yo soy autónoma, si trabajo cobre y, si no, no cobro".

Esta defensa de la autoexplotación frente a uno de los derechos laborales más importantes, le ha valido una buena lluvia de collejas. Aunque ha intentado justificar sus palabras: "Me gusta ser independiente, me gusta no tener que dar explicaciones a nadie. Toda mi vida he sido así y lo seguiré haciendo para que lo que me una a alguien sea el amor".

No, si ella no tiene que dar explicaciones a nadie, pero a lo mejor sí deberían explicarle a ella que UNA AUTÓNOMA TIENE DERECHO A BAJA POR MATERNIDAD https://t.co/iCiTycqCf0 — Raúl Salazar & El Profesor Migraña (@respetocanas) 28 de febrero de 2023

Las personas autónomas tenemos reconocida baja de maternidad. Por si alguna no lo sabe y sin entrar a que sigue siendo un parche https://t.co/ktw6G4O4V3 — Marta Martínez (@midietavegana) 28 de febrero de 2023

Sí, las autónomas tienen baja por maternidad

Al igual que las trabajadoras por cuenta ajena (asalariadas), las trabajadoras por cuenta propia también tienen derecho a una baja por maternidad en España cuando dan a luz. Desde que tienen a su hijo, las autónomas cuentan con 16 semanas de prestación, cuya cuantía depende de la base reguladora que hayan abonado a la Seguridad Social durante los últimos meses.

Los requisitos para cobrar la baja por maternidad en caso de ser una trabajadora independiente son estar dada de alta en la Seguridad Social y RETA, presentar un informe de baja y haber cotizado un periodo mínimo: 90 días en los últimos 7 años o 180 en toda la vida laboral para las personas de entre 21 y 26 años y 180 días en los últimos 7 años o 360 en toda la vida laboral para las mayores de 26. Las mujeres que tienen hijos con menos de 21 años y están dadas de alta como autónomas no necesitan un periodo mínimo de cotización.