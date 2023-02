Sergio Ramos vive uno de los momentos más complicados de su carrera, y los nervios están a flor de piel: hace tan solo unos días, en el partido de la Champions contra el Bayer de Múnich donde perdió contra su equipo, estalló contra un fotógrafo. En una escena calificada como bochornosa por medios y ficción, el antiguo capitán del Real Madrid le propinó un empujón a un reportero que hacía su trabajo, recibiendo descalificaciones de todo tipo que han afectado incluso a Pilar Rubio, que también ha recibido parte del 'hate' destinado a su marido en redes sociales.

En la relación entre ambos, las tensiones también se dejan sentir. Ambos están felizmente casados y con cuatro hijos, aunque hace poco anunciaron que no tenían previsto tener ninguno más. Esta semana se han sincerado en una entrevista para uefa.com sobre uno de los momentos más difíciles de esta nueva etapa que están viviendo juntos.

En 2021, Sergio Ramos se fue a París para jugar con su nuevo equipo, ahora, casi dos años después, ha dado la entrevista más sincera sobre su nueva situación familiar. En ella, ha reconocido que no sabe si hizo realmente lo correcto al cambiarse de equipo y cuenta que está deseando pasar más tiempo con los suyos: "Después del salto a París, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme. Tienes que encontrar un hogar, asentarte, en nuestro caso con cuatro hijos. El proceso fue duro".

Ha sido la primera vez que el futbolista ha hablado públicamente sobre los sentimientos hacia su familia, dejando entrever que esta etapa que debería ser pletórica está siendo más complicada de lo que imaginaba. Incluso ha llegado a reconocer que no sabe si la decisión fue completamente acertada: "No sé si hice lo correcto".

"Cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas como esquiar, llevarlos de vacaciones sin presión, llevarlos a clase de tenis... intentar tener una vida normal", ha confesado.

Pilar Rubio, sobre su situación familiar

Por su parte, Pilar Rubio ha hablado en el podcast de Laura Escanes sobre la relación con sus hijos. Aunque la visión es parecida a la de Ramos, ha contado que no podría dedicarse "en cuerpo y alma a ellos" aunque admira a las madres que dejan su profesión para hacerlo: "Yo no puedo estar todo el día en casa con los niños, ni creo que sea bueno para ellos, ni para mí. Yo creo que ellos quieren ver a su madre activa... feliz".

Además, ha contado la clave de su éxito: "Yo no tengo seguridad en mí misma, por eso ensayo hasta la muerte" y respecto a las polémicas cada vez que habla ha sido tajante: "Me da bastante igual".