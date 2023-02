“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, aseguraba Shakira en su ya histórico éxito ‘Sesión 53’, su canción con Bizarrap en la que la cantante se desahoga y sirve su venganza contra Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía. Un temazo repleto de misiles directos que ya lleva un mes en nuestras vidas y que provocó un alud de noticias del corazón, incontables horas de televisión e infinidad de comentarios en redes sociales.

Las Mamarazzis ignoramos si esos lloros y esas súplicas por parte de Piqué se llegaron a producir en algún momento, tal como relata Shakira en su canción, pero lo que sí podemos asegurar es que la ya expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril de 2022. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente (o no), no tuvo un final feliz. Gerard Piqué y Shakira tomaron la decisión de separarse a mediados del mes de marzo. Venían arrastrando una severa crisis desde hacía algunos meses. Sus peleas eran constantes y se sentían más distanciados que nunca. De manera consensuada, la separación se planteó como algo temporal y fue el futbolista quien abandonó el domicilio familiar. Shakira, esperanzada, confiaba en que su relación se recompusiera. Estuvieron un mes separados sin que la noticia trascendiera a los medios y solo el entorno más cercano conocía la situación. Lo que Shakira no sabía era que una joven llamada Clara Chía ya había aparecido en la vida de Piqué unos meses antes. Primero, como amiga especial, más tarde como compañera de trabajo. Lo que vino después es de sobras conocido. Y sí, fue en abril de 2022 cuando ambos se dieron una segunda oportunidad y apostaron por intentarlo de nuevo. Pocos días después de retomar la relación, el 1 de mayo, Shakira, acompañada de su tía Patricia Ripoll, acudió a apoyar a su chico al partido que enfrentó al Barça con el R.C.D. Mallorca. Piqué jugaba en el Camp Nou y los blaugranas vencieron por 2 a 1. La tía de la cantante quiso inmortalizar su visita al campo y publicó una fotografía de ambas, posando juntas en un ‘selfie’, en su cuenta de Instagram. Lo que ahora nos resulta sorprendente es que la canción elegida por Patricia para acompañar la fotografía fuera ‘Te felicito’, la primera de las canciones bomba dirigidas a Gerard Piqué, lanzada el 21 de abril, cuando la crisis entre ambos y su ruptura eran un secreto. “Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, nos explican. Clara Chía ya conocía a los padres de Gerard Piqué antes de que ambos hicieran su primera aparición pública en la boda de sus amigos Albert Pedret y Anna Tormo, el pasado 20 de agosto en la Costa Brava. Clara incluso les había visitado en la casa de la que son vecinos de Shakira, aprovechando que la cantante se encontraba de viaje con sus hijos, disfrutando de sus vacaciones. La cantante supo de esa visita al instante y no necesitó ningún bote de mermelada para descubrir que su expareja ya mantenía una nueva relación. Los pormenores nos los guardamos para otra ocasión. De momento, habrá que esperar a si las dos nuevas canciones que Shakira está a punto de lanzar, una con Manuel Turizo, la otra con Karol G, nos ofrecen más detalles sobre esta y otras historias relacionadas con su ruptura. Apostamos a que no nos defrauda.