Hace una semana el periodista Abel Planelles publicó en su cuenta de TikTok uno de los mayores bombazos del año: el embarazo de Tamara Falcó. Una información que todavía no había sido confirmada ni desmentida por la protagonista, que tiene previsto casarse con Íñigo Onieva el próximo 17 de junio.

Las únicas declaraciones que se habían hecho al respecto venían del representante de la marquesa de Griñón, que desmintió a Diez Minutos cualquier posibilidad.

Ahora, por fin, ha sido la propia Tamara quien se ha pronunciado sobre los rumores. Para ello, se ha valido del espacio que comparte todos los jueves en 'El Hormiguero' con Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos: una tertulia donde se comentan algunos de los principales temas de actualidad.

Pablo Motos le planteó la pregunta que millones de españoles estaban esperando hacer sin rodeos: "¿Estás embarazada?". La respuesta de la hija de Isabel Preysler no se hizo esperar y respondió, al igual que cuando contó cómo fue su reconciliación con su prometido, tras la infidelidad que rompió una primera vez su relación.

Aunque la fuente de esta información provenía del mismo profesional que desveló el embarazo de María Pombo, en este caso Falcó ha sido tajante: "Es mentira no estoy embarazada". La famosa también ha contado al programa de Antena 3 cómo se enteró del bulo sobre su supuesto embarazo: "Primero fue por chat, y luego me lo preguntó mi suegra, que me ha dicho si tenía que contar algo y le he dicho que no".

Además, Tamara también ha aprovechado para desmentir que vende El Rincón, el palacio familiar que heredó de su padre Carlos Falcó y que se vio en la serie de Netflix 'La Marquesa': "No lo vendo, estamos mi hermano y yo con un proyecto, pero no lo vendemos, no sé de donde ha salido esa información".