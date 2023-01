La vida de Georgina Rodríguez hasta que conoció a Cristiano Ronaldo no fue sencilla, pero la de su hermana Patricia fue mucho peor: las dos tienen el mismo padre, que mantenía dos relaciones paralelas con las madres de ambas. A los once años, la madre de Patricia falleció, su padre entró en la cárcel y la madre de Georgina la internó en un reformatorio.

Tras una adolescencia marcada por la falta de afecto y recursos, Patricia se encuentra en serios aprietos económicos: con tres hijos y sin dinero, vive en una casa con goteras y una cocina que por las noches se transforma en dormitorio. La hermana de Georgina Rodríguez ha acudido a Espejo Público para lanzar un último grito de socorro a la pareja de Cristiano Ronaldo, que hasta ahora ha hecho oídos sordos a su familiar.

El motivo que ha llevado a Patricia a denunciar públicamente la dejadez de su hermana es que, según lamenta, apenas tiene para comer. Aun así, asegura que su confesión en público no está motivada por el dinero y que tan solo quiere recuperar la relación con Georgina, a la que lleva sin ver desde que su padre murió hace tres años.

Al contrario que con Patricia, Georgina sí tiene relación con su otra hermana, Ivana: "No sé si es que se avergüenzan de mí" especula y reconoce que no tiene forma de hablar directamente con la modelo, ya que no cuenta ni con su teléfono ni sabe dónde encontrarla.

Duras declaraciones de Patricia, la hermana de Georgina, en Espejo Público

Patricia ha contado su vida en Espejo Público: "Me quedé sin madre a los 11 años, nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación. Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho". Además, ha contado que su padre estuvo en la cárcel "porque era traficante, tenía sus clubes y vivió en esa vida".

Aunque Patricia un trabajo que no le da para cubrir todos los gastos de la vida con sus hijos: "Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia".

En su aparición en Espejo Público, Patricia ha enseñado a las cámaras la precaria situación en la que está viviendo, intentando captar la atención de su hermana Georgina: "No tengo ni para fregar los platos. Para mí es una vergüenza, pero no puedo esconder la verdad. Es muy triste estar así, sola y sin tener ayuda de nadie. Tengo que rezar que no llueve porque, si llueve, el agua me cae por esa gotera".

Frente a la situación extrema de su hermana, contrasta la increíble vida de Georgina: a punto de estrenar la segunda temporada de su reality en Netflix 'Soy Georgina' y comenzando una nueva vida de lujo con su familia en Arabia Saudí junto a Cristiano Ronaldo. Su fortuna está valorada, aproximadamente, en 10 millones de dólares.