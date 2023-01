Julia Roberts acaba de descubrir ante la audiencia un secreto familiar que la ha dejado patidifusa, en 'shock'. La estrella de 'Pretty Woman' ha acudido al programa de la plataforma PBS 'Finding your Root' del investigador e historiador Henry Louis Gate Jr. El espacio, que se encarga de indagar en los árboles genealógicos de los famosos, dejó sin habla a la actriz al demostrarle que en realidad no está emparentada con su supuesto tatarabuelo, Willis Roberts, y que, por tanto, ella no es una Roberts.

A partir de una muestra de ADN, los expertos del programa rastrean los ancestros del invitado de cada semana. La cara de Julia es un poema cuando el presentador del programa le explica que, de acuerdo con las investigaciones de los archivos del estado de Georgia, donde nació la actriz hace 55 años, Willis Roberts (su supuesto tatarabuelo) falleció 10 años antes de que su bisabuelo, John, naciera de su tatarabuela, Rhoda Suttle Roberts. Entonces, ¿quién fue en realidad el padre de su bisabuelo? "Pero, oh espera, ¿no soy una Roberts?", pregunta la actriz a Gates. Este, luego le explica que su ADN apuntaba a un hombre llamado Henry McDonald Mitchell Jr., este sería su tatarabuelo biológico. "¿Así que somos Mitchells?", pregunta la actriz, muy sorprendida. Julia Mitchell "Eres Julia Mitchell. No eres una Roberts biológicamente", confirma el presentador. "Uau", exclama la actriz, atónita. Según los investigadores del programa, el tal Mitchell estaba casado y tenía seis hijos, y residía cerca de Rhoda Suttle Roberts (según el censo de 1880). La investigación arrojó que su tatarabuela Rhoda Suttle Roberts tuvo una relación con ese hombre tras el fallecimiento de su esposo, Willis Roberts. "Por un lado, mi mente está realmente alucinada. Pero por otro, es fascinante", asegura Julia Roberts. ADN de una prima Como los registros de la época son confusos, Gates ha apoyado su investigación usando el ADN de la actriz y el de una prima suya. Y ambas tienen coincidencias con el tal Henry McDonald Mitchell Jr. A pesar de lo alucinante del descubrimiento, la actriz prefiere el apellido con el que se ha hecho mundialmente conocida: "Me parece fascinante pero, hay una parte de mí que está tranquila porque mi familia es mi familia. Me gusta más el apellido Roberts". Se da la coincidencia que Roberts da vida a Martha Mitchell en la serie 'Gaslit', quien fue la esposa del Fiscal General de los EEUU durante la presidencia de Nixon (que interpreta Sean Penn), cuando se dio el escándalo de los 70 de 'Watergate'.