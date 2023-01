Esta es la historia de la España de los dos bandos: la de derechas y la de izquierdas; la del Real Madrid y la del Barça; la de la monárquica y la republicana; la de Rocío Carrasco y la de la familia Mohedano; la de Antena 3 y Telecinco; la del cine español y la del anticine español; o la de Bisbal y Chenoa (que ha estado on fire en Twitter esta semana). Ahora hay una nueva batalla que enfrenta a dos grupos de hinchas, la de Shakira y Piqué. La que ha salido peor parada ante la opinión pública es la colombiana, que ha sido expuesta a un juicio moral por su canción con Bizarrap, Session 53. Todo el mundo, el planeta, ha caído en la trampa de ambos. Aunque es mucho más fácil atacarla a ella, claro.

En España se necesita poco para subirse al ring y debatir, e incluso pelear (verbalmente), y el escarnio con la artista ha sido tremendo. "¿Qué pensarán sus hijos cuando crezcan y vean esto?", se preguntan muchos. Quizás lo mismo que pensarán cuando vean cómo la prensa del corazón hacía guardia en la puerta de la casa de la artista, cuando el futbolista se mudó a su piso de soltero, como Mario Vargas Llosa. Y, si alguien no encuentra justificación alguna para que se haya lanzado a interpretar este tema, que al menos entrene un poco la empatía: Shakira no solo se enfrentó al abandono y a una ruptura, sino que también se quedó con la suegra metida en casa.

Mensajes que generan OTRAS preguntas

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique" "Tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión" "Una loba como yo no está para novatos" "Una loba como yo no está pa' tipos como tú" "Cambiaste un Ferrari por un Twingo" "Cambiaste un Rolex por un Casio" "Tiene nombre de persona buena... clara-mente no es como suena" "Es igualita que tú" "Pero trabaja el cerebro un poquito también" "Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo" "Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción" "Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques" "Entendí que no es culpa mía que te critiquen" "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" "Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso"

Si tenemos en cuenta los 'mensajitos' a partir del número 11, surgen varias preguntas cuyas respuestas solo conocen los protagonistas de este salseo. ¿Le habría pedido Piqué a Shakira volver, e incluso insistido?¿Alguna vez le habría echado en cara a ella haberse convertido en un personaje del corazón y estar expuesto a las críticas, como si él no fuese de los que muestran sus goles dentro y fuera del campo?¿A Shakira le habría caído encima su problema con Hacienda por seguir 'algún consejo' del deportista? Igual se le ha juzgado a la ligera... Pero lo dicho, ella es una mujer despechá, insisten.

Muchos artistas ya lo han hecho antes

No es solo que no podamos pedir en pleno 2023, con tanto reguetón, que se cante al desamor como lo haría Álex Ubago, es que, además, en el mundo de la canción -por no decir el mundo del arte- siempre ha estado presente el amor y las rupturas o desdichas, con letras cargadas de rabia. Ahí van varios ejemplos:

Julio Iglesias: Hey ¡Hey! No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir.

Rocío Jurado: Ese hombre Ese hombre que tu ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor.

Paquita la del Barrio: Rata de dos patas Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, deshecho de la vida, te odio y te desprecio.

Becky G y Karol G: Mamiii Lo que no sirve, que no estorbe. Te metiste autogol por torpe. Te quedó grande este toque (...) No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Tengo uno que está listo pa' llevarme, el segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé llama, 1-800-jódete. Yo que fui buena y tú, qué gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero, que se come todo que se atraviesa, diablo, tú ere' un cuero.

Miley Cyrus: Flowers

También Shakira lo había hecho antes con el tema Si te vas, en el que cantaba "cuéntame que harás después que estrenes su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recobecos y decidas otra vez regresar ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como quiere". La colaboración con Bizzarap solo cierra la trilogía de este culebrón, tras Monotonía y Te felicito.

Igualmente, nadie se quejaba cuando la cantante le dedicaba bonitas palabras al azulgrana, cuando le decía "mira, qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita" (Me enamoré), o cuando Carlos Vives decía -junto a ella- "lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta, que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona" (La bicicleta).

Feminismo y "la custodia de los hijos"

Luego está la osadía. La hipocresía. Escuchar a la gente en televisión decir que no debería haber atacado a la nueva pareja del exfutbolita, Clara Chía, en la canción: da la casualidad de que lo dice la misma gente que ha 'cargado' contra las mujeres que han llegado después a la vida de sus exparejas, como Alba Carrillo. Apaga y vámonos.

No olvidemos que el mundo parece estar más preocupado por los hijos de Shakira que la propia Shakira (entiéndase la ironía). Jordi Basté llegó a decir en su programa de radio que esta "es una canción que en cualquier juzgado podría ser motivo para fruncir el ceño sobre la custodia de los hijos" o "¿escribiendo esta canción ha pensado Shakira en sus hijos?". A ello se suma todo lo que se puede leer en redes: mala madre, despechada, respeta al padre de tus hijos... Se puede recordar que, recientemente, la artista se pilló un mosqueo de los grandes cuando Piqué presentó en un streaming sobre la Kings League a su hijo Milan, que participó de manera activa en el directo. Al parecer, la madre no dio su consentimiento, ni siquiera se le consultó.

Pero vamos, si esa es la vara de medir, también parece que el mundo esté más preocupado por los hijos de Piqué que el propio Piqué, porque no se ha quedado callado (entiéndase, de nuevo, la ironía). En el streaming que hizo junto a los presidentes de los equipos de la Kings League, anunció su nuevo patrocinador, Casio, la marca con la que Shakira compara a Clara Chía en su hit. Añadió, también en referencia a otra de las comparaciones, que "ha firmado un acuerdo con Renault para llegar en un Twingo junto al joker al partido del próximo domingo". El catalán no paraba de reír con las bromas de los presentes.

Dos grandes empresas

Esta batalla también se podría analizar en términos económicos. Shakira se ha quedado a gusto al desahogarse (y de qué forma) con su éxito, pero más satisfecha se ha quedado con el que de verdad ha sido su gran triunfo: en solo doce horas, mientras todos decían lo mala que es la cantante, Session 53 ya llevaba más de 24,5 millones de visualizaciones en YouTube, 3,3 millones de Me gusta y estaba a la cabeza de la lista de Tendencias en Música.

Ha logrado un récord que hasta este momento ostentaba el exitazo de Luis Fonsi Despacito: 33 millones de reproducciones en menos de un día, lo que convierte la colaboración entre ambos artistas, a su vez, en el mejor estreno latino de la historia de la plataforma. Este sábado alcanza casi los 90 millones y las palabras que aparecen en la letra de la canción siguen siendo Trending Topic. Ya van tres días. Eso sin contar que su nombre fue tendencia número uno a nivel mundial en Twitter, con dos millones de tuits que contenían su nombre.

En apenas 24 horas, el tema habría generado, al menos, 21 millones de euros en ingresos entre las reproducciones de Spotify (que paga alrededor de 0,037 céntimos por cada una) y las de YouTube (0,0069 céntimos).

Piqué es un experto en hacer caja, dada su faceta de empresario que está casi al mismo nivel que la de deportista. Además, es evidente que la expectación y sus 'adelantos' en Twitter sobre lo que va a ocurrir en sus directos es una invitación para que la gente se sume a cualquier streaming de los que haga, con lo que va ganando público.

El debate sigue abierto, la gente sigue discutiendo, mientras Shakira y Piqué facturan y no se lo toman tan a pecho. Apostemos a que a Gerard Piqué le molesta mucho más que su segundo apellido sea Bernabéu. No se tomen estas cosas tan en serio, que se necesitan salseos para superar la cuesta de enero.