Tras cuatro días sin publicar en su cuenta de Instagram, Elena Huelva ha vuelto a dar señales de vida. La joven sevillana, que sufre un sarcoma de Ewing, compartía una publicación a final de año donde daba las malas noticias a sus seguidores: "Mañana se acaba el año, ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbaba poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona".

Desde que la Elena anunció que su estado de salud había empeorado y había tenido que ser ingresada por una enfermedad en la tráquea muy peligrosa, los mensajes de apoyo no han parado de sucederse, pero también la preocupación entre seguidores y amigos de la influencer.

Aunque Elena siempre cierra todas las publicaciones recordando sus ganas de vivir, en sus últimos mensajes es imposible no notar que está pasando por uno de los momentos más difíciles de su lucha contra el cáncer: aunque, como asegura en una publicación, ya tiene el oxígeno en su casa y el dolor controlado, "siguen siendo días duros".

Las últimas publicaciones de Elena Huelva que preocupan a toda España

Las últimas 24 horas han sido críticas para los seguidores de Elena Huelva: la joven ha hecho dos publicaciones, una en stories y otra en su cuenta, que se han llenado de comentarios y dudas. En la primera publicación, escribía un simple "Os quiero..." sobre fondo negro.

En la segunda publicación, realizada hace apenas unas horas, Elena ha compartido una fotografía de su mano sosteniendo la de un ser querido y el mensaje "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos siempre".

En cuestión de minutos, la publicación se ha llenado de comentarios de figuras tan importantes como Ana Obregón, Anne Igartiburu, Paula Echevarría o Eva González.