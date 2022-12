Sergio Ramos y Pilar Rubio se conocieron en 2008, cuando la periodista de 'Sé lo que hicisteis...' Fue a cubrir un evento donde actuaban Andy y Lucas, donde también se encontraba el famoso futbolista del Real Madrid. Pocos años después, en 2013, ambos debutaban como pareja en la gala del Balón de Oro después de que España saliera ganadora de la Eurocopa.

Desde entonces, la de Pilar Rubio y Sergio Ramos se ha convertido en una de las relaciones más sólidas y fructíferas del panorama en España: se casaron en 2019 en la Catedral de Sevilla, ciudad natal del astro; y fruto de esta querida unión ya han venido al mundo cuatro hijos: Sergio (7 años), Máximo Adriano (1 año), Alejandro (3 años) y Marco (5 años).

La inesperada decisión de Sergio Ramos y Pilar Rubio sobre su relación

Ahora, Pilar Rubio colabora con 'El Hormiguero' y Sergio Ramos es uno de los futbolistas más reconocidos en todo el mundo. Hace tan solo unos días, la reportera dio una entrevista en el medio Hola donde confesaba una de las decisiones más importantes para el futuro de la relación entre ambos.

Con una muestra de humanidad y sencillez, Pilar reconocía que se ha visto superada en varias ocasiones por el volumen de hijos de la pareja: "¿Por qué no lo he pensado antes? Hay días que la situación me supera un poquito".

Aunque Pilar contó que tanto su hijo Sergio como su hijo Marco son un gran apoyo en el día a día, "Mi hijo Sergio me ayuda. También Marco. Van siendo más responsables e independientes. Ya no tengo que estar detrás de ellos para que se vistan", el matrimonio ha resuelto dar un cambio sin retorno.

Pilar Rubio y Sergio Ramos han decidido no tener más hijos. Aunque en alguna ocasión han reconocido que les habría gustado tener una niña, la comunicadora ha dicho en la entrevista a 'Hola' que no tienen previsto dar más hermanos a la familia.