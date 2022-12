Se trata, quizás, de una de las series más exitosas de la historia de la televisión: 'Friends' es una comedia estadounidense que se emitió entre 1994 y 2004, pero que todavía hoy sigue enganchando al público que la sigue a través de plataformas como Netflix o HBO. Al igual que en los Simpson, todo el mundo podría ver los capítulos del divertido grupo de amigos neoyorquino, excepto una sola persona.

Matthew Perry, el actor que interpretó a Chandler Bing en 'Friends' ha confesado recientemente que no puede volver a ver los capítulos de la famosa serie de humor. El artista ha intervenido en una entrevista con Tom Power y ha revelado cuál es el motivo por el que no consigue enfrentarse a sí mismo en los capítulos más divertidos del show.

Las nuevas declaraciones de Perry son difíciles de asimilar: ya sea por la elaborada química entre los personajes, las divertidas personalidades con las que es fácil empatizar, los temas universales que tratan desde el amor hasta las relaciones en el trabajo y la amistad o el toque inteligente de sus chistes, 'Friends' se ha convertido en un hito de la televisión que muchos podrían ver una y otra vez.

Pero, como la mayoría de los fans ya conocen, lo que para los espectadores has una de las historias más amenas y enternecedoras de la televisión para Matthew Perry se convirtió en un auténtico infierno: durante la grabación de algunas temporadas, el actor estuvo seriamente enganchado al alcohol y a las drogas, viviendo algunos de los momentos más duros de su carrera e incluso llegando a estar internado en una clínica de desintoxicación.

¿Por qué Matthew Perry no puede verse a si mismo en 'Friends'?

El motivo que hace mirar para otro lado a Matthew Perry cuando 'Friends' vuelve a aparecer en televisión es ni más ni menos que su apariencia. El actor ha confesado que no puede ver la serie "porque estaba extremadamente delgado" como consecuencia de su adicción al alcohol y a las drogas.

“Podía ir bebiendo, opiáceos, bebiendo, cocaína. Me di cuenta temporada tras temporada por cómo me veía. No creo que nadie más pueda verlo, pero yo podría. Es por eso que no quiero verlo", ha explicado ante el entrevistador, Tom Power. Aun así, reveló que jamás se había drogado ni consumido drogas en el set: Tenía la regla de que no bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba".