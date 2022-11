Aunque parecía que tras el acuerdo entre Shakira y Piqué la situación en la expareja se había estabilizado, este finde hemos comprobado que nada más lejos de la realidad. Hace unas semanas, ambos famosos firmaron oficialmente los papeles para divorciarse; después de varios meses pugnando por la custodia de los hijos de ambos.

Finalmente, la cantante y el futbolista estuvieron de acuerdo en que los pequeños vivirían en Miami con Shakira y que Piqué podría ir a visitarlos cuando quisiera.

Pero lo que pareció quedar como un acuerdo amistoso, se ha visto cuestionado por unas imágenes que ha emitido en exclusiva el programa de Telecinco 'Socialité' este fin de semana, donde se ve cómo la colombiana realiza un gesto de desprecio al catalán en el partido de fútbol de uno de sus hijos en Milán

La ruptura de Shakira y Piqué

Aunque se han escrito ríos de tinta sobre la separación de Shakira y Piqué, que ambos anunciaron a los medios de comunicación por carta hace ya casi seis meses, lo cierto es que la teoría más extendida es que él habría dinamitado la relación al comenzar un romance paralelo con Clara Chía.

Desde entonces, Shakira ha sacado varias canciones que podrían estar dirigidas a Piqué y que, según analizan los expertos, hablan del fracaso de su relación: 'Te felicito' junto a Rauw Alejandro y 'Monotonía' con Ozuna.

La peineta de Shakira a Piqué en el partido de fútbol de su hijo

Según la versión de los periodistas de 'Socialité', Shakira no esperaba encontrarse con el futbolista en la cancha donde jugaba su hijo y no le dirigió la palabra durante todo el partido: no solo no se habrían acercado a hablar, sino que se sentaron en gradas opuestas para no tener que interactuar entre ellos.

El momento que ha desatado la polémica llega cuando Shakira mira de reojo para la zona donde Piqué está sentado mirando el teléfono y, sigilosamente, levanta el dedo corazón apuntando hacia él, en lo que parece ser un claro gesto de "sacar el dedo" o "hacer una peineta".

En la prensa colombiana aseguran que el insulto iba para los periodistas que se encontraban grabando el encuentro, pero a la dirección de 'Socialité' no le cabe duda que era un gesto dirigido a Gerard Piqué.