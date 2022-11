La familia de Amaia Montero acaba de revelar las primeras noticias sobre el estado de salud de la cantante, después de pasar un mes desaparecida tras su última publicación en redes sociales.

Su entorno ha confesado en El Español que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh "ya está un poco mejor" y entregada a su próximo proyecto musical: "Está volcada en el curro, y en que todo salga bien. Es su mayor ilusión", explican desde su entorno más cercano al medio de comunicación.

Desde 'Socialité' el programa que se emite en Telecinco, han desvelado que Montero está refugiada en Irún junto a su madre y hermanas, que han sido un apoyo fundamental para ella desde que en 2009 perdiera a su padre.

También han dejado claro que la cantante no volverá a las redes sociales hasta que supere el bache actual, catalizando su recuperación a través del nuevo disco, pero alejada de los focos y la presión de Instagram, Twitter y otras plataformas.

¿Qué paso con Amaia Montero hace un mes?

El pasado 14 de octubre, Amaia Montero publicó una fotografía en su perfil de Instagram que dejó completamente noqueados a sus seguidores (y al mundo entero): en un intervalo de una hora, publicó la misma imagen en blanco y negro, donde aparece despeinada y con expresión taciturna. En una de ellas, que actualmente ha desaparecido del perfil, la artista escribía: "Si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Detrás de esta intervención llegaron cientos de mensajes de apoyo que deseaban lo mejor para Amaia Montero: "Amaia, me duele leer que estás destruida. Tu voz y música me ha acompañado en esos momentos dónde yo lo he estado y nadie más lo estuvo", escribía un fan.

El vídeo que nadie vio a tiempo: "He querido morirme"

En el canal mexicano Trending News by Monick, la periodista Monick Huitrón ha desvelado un vídeo que nos pone sobre la pista de qué ha podido suceder con Amaia Montero. Tal y como cuenta la informadora en el vídeo: "En ese momento nadie le prestó atención, nadie le dio la atención que se le debería haber dado. Claro, este vídeo en el contexto actual de la situación de Amaia Montero nos deja ver claramente de todo lo que ella venía arrastrando: a todo lo que ha tenido que ir sobreviviendo, hablando específicamente de las redes sociales. Muchas veces decimos que los artistas están experimentados para manejar los comentarios que les dejan los seguidores, pero en la mayoría de los casos no es así".

Al dar paso al vídeo, vemos a la artista subida al escenario y comentando a sus fans el duro bache que había atravesado con las redes sociales: "Aquí el tema es la plata: cuanto más jodido pongas el titular, más van a dar el clickbais. Desde Twitter dicen que sí, pero Twitter o Instagram o todo este tipo de redes, entonces todo vale. Mientes y dices "Este de aquí y lo nombras y te quedas tan ancho". Entonces tienes un emoticón, un huevo duro, como lo llamo yo, un huevo cocido porque ni siquiera das la cara y si das la cara tiene que ser con otra foto. Y esto a mí me ha hecho mucho daño, me ha hecho mucho daño, he pasado un año pasado muy doloroso porque no solo fue en las redes sino que además fue en los medios digitales. Todo el mundo. ¿Hay que cargarse a alguien? Pues vamos todos como locos.

Amaia Montero prosigue: "He pasado de la rabia, de la importancia del sentirme querer morir a la pena, porque que sepamos depende de las creencias de cada uno que son completamente respetables, porque solo tenemos una vida: tú imagínate parte tu vida haciendo eso. ¿Por que no haces algo? ¿Por que no haces una canción? ¿Por qué no haces un pan? ¿Por qué no vas a ayudar a la gente que lo necesita? Tú imagínate esas personas que están todo el día en un mundo paralelo poniendo a parir al otro y da igual si es verdad o es mentira.