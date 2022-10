Parece una broma, pero no lo es. Puede que pronto veamos a Gerard Piqué jugar en el campo con el nombre de Shakira en el pecho, tal cual: en la camiseta del Barça. El catalán no se puede quitar de encima a su ex, y eso que eran una de las parejas más 'consolidadas' del papel couché internacional, hasta que hace unos meses pusieron fin a su relación de la manera más mediática. De hecho, se verán en los juzgados.

¿Qué haría Piqué con el nombre de Shakira cerquita del corazón? La plataforma Spotify ha firmado un acuerdo con el FC Barcelona que obligaría a los jugadores a llevar en sus camisetas los rostros de los artistas que han logrado cifras millonarias de descargas y una de ellas es... bingo, Shakira. En un principio, los rumores apuntan a que tendría que vestirla únicamente durante un partido (y quién sabe si igual pide quedarse en el banquillo para entonces). La artista colombiana tiene hasta un billón de reproducciones en algunos de sus temas de la plataforma musical. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) En el Clásico, los blaugranas llevaban el logotipo del rapero Drake, y las redes ya han empezado a especular sobre los modelos que están por venir, dado que el último tema de Shakira ya es viral, así como el primero que lanzó tras la separación, Te felicito. El segundo lanzamiento, Monotonía, parece ser un dardo envenenado para el defensa del Barça, cargado de mensajes, según han interpretado los fans de la colombiana: No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que… No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando, este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay na’, te lo digo con sinceridad, tu estas frío como en navidad, es mejor que esto se acabe ya. No me repita la ‘movie’ otra vez que esa ya la vi, bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario, y lo peor es que… No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo y te olvidaste de lo que un día fuimos.