Si hace unos días Ana Rosa Quintana se enteraba en pleno directo de que sería protagonista de las pantallas de Times Square para homenajearla por su "valentía" y darle la bienvenida de nuevo a la televisión, este miércoles ha sido la presentadora la que no se ha olvidado del resto de mujeres diagnosticadas, como ella, de cáncer de mamá. La periodista ha arrancado El programa de AR (Telecinco) con un discurso dirigido a todos los espectadores con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

"Es el tumor más común en nuestro país, una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados. Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas: ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, sólo incertidumbre", ha comenzado. A continuación, ha citado las palabras de la fallecida Olivia Newton-John, legendaria protagonista de Grease.

"Decía Olivia Newton-John, después de 30 padeciendo cáncer de mama, que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo. No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos": "El cáncer no te define como persona ni como mujer. 'Cáncer' no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquier, es la vida. Detrás de la palabra 'cáncer' hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno".

Ana Rosa Quintana se reincorporó a su programa hace unos días, tras estar ausente casi un año por la enfermedad. Mediaset preparó un vídeo para darle la bienvenida, al que comenzó a darle difusión días antes, en el que participaban políticos, compañeros e incluso presentadores de la cadena rival, como Susanna Griso.

Asimismo, el reportero que conecta con el espacio de Telecinco desde Miami, Álex Rodríguez, dejó a la presentadora con la boca abierta en pleno directo, al comunicarle que aparecería en las pantallas de Times Square (Nueva York) 80 veces al día durante 30 segundos.