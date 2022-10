Fernando Tejero ha querido disculparse con una seguidora que manifestó una opinión en contra del actor. El protagonista de 'La que se avecina' decidió responder con una crítica desproporcionada por la que ha tenido que arrepentirse públicamente tras el revuelo generado.

En concreto, una joven decidió contestar a un hilo de mensajes en redes sociales sobre el andaluz: "El personaje de Fernando Tejero en 'Modelo 77' estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no?", expresó sin dar más detalles, pero sin arremeter directamente contra su persona.

El intérprete encargado de encarnar a Fermín en la popular ficción de Telecinco respondió con un ataque muy agresivo e inesperado: "Esto dice mucho de ti, a mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona, y más como tú lo haces. Eres una amargada y frustrada y para tu pesar muy poca gente piensa como tú. Háztelo mirar y respeta mi trabajo, ¿a qué te dedicas tú, psicópata?".

Las palabras negativas en contra de Tejero no tardaron en llegar, por lo que días después él mismo ha decidido expresar unas disculpas públicas a través de un comunicado: "A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas críticas, tanto buenas como malas. Dependiendo de los trabajos criticados y los esfuerzos dedicados, unas me han afectado más que otras. Pero siempre, quien me conoce bien lo sabe, las he respetado y digerido dela mejor manera posible. Sin embargo, hace unos días tuve la mala fortuna de leer un hilo de comentarios en esta red social (no un comentario aislado, como ha dado entender algún medio de comunicación), en el que se desvalorizaba uno de los trabajos más ilusionantes de mi trayectoria y mi capacidad como actor".

El actor reconoció que su actitud había sido totalmente inadecuada: "Desafortunadamente, me dejé llevar por el dolor y la susceptibilidad y entré al trapo, sacando a relucir ni peor parte. Quiero pedir disculpas por ello, de todo corazón... y reconocer que al que menos le gusta esa versión de mí, es a mí mismo. Considero mi comportamiento del todo inaceptable, nada propio de mis valores, ni de lo que defiendo en la vida. Ojalá nunca hubiera escrito esas palabras. Amo mi profesión con toda mi alma y además tengo la grandísima suerte de poder vivir de ella"