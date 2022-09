La trágica escalada de la historia de Íñigo Onieva y Tamara Falcó ha pasado en escasos días por todos los círculos del infierno: el anuncio de la boda, el vídeo de la infelicidad, el comunicado confesando, la ruptura en redes sociales y, finalmente, la expulsión del ingeniero de la casa compartida por ambos.

Todo el mundo ha dicho algo ante semejante panorama: los usuarios en redes sociales han comentado la historia y la han cruzado con la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes que anunciaban este domingo su separación. Las reacciones entre los famosos tampoco se han hecho esperar, y una de las más comentadas ha sido la de Maite Galdeano: la concursante de Gran Hermano que saltó a la fama tras participar en el programa de Telecinco con su hija Sofía Suescun.

La marquesa de Griñón ha recibido un vídeo de la Maite donde le aconseja a Tamara cómo superar la ruptura: "Con mucho dolor en tu corazón, olvídalo, vete de vacaciones con tus amigas, sonríe. Te gustan mucho los animales, vete a una granja, haz algo por la granja. Los 'africanitos' también te gustan, ya lo sé. En plan de ayudarlos. Eso está muy bien, te haces un viaje y te lo pasas pipa y ya se te olvida la boda y el amor y la mierda del engaño"

Con una premonición un tanto comprometida, le anunciaba a la hija de Isabel Preysler que va a estar "solo, sola, sola hasta que Dios lo quiera" y que va a "Ir contra una pared que te va a doler mucho y no tiene sentido. Una persona, cuando ya le come la boca a otra, y no te digo que seguramente se haya ido a la cama con ella y le haya hecho todas las guarradas posibles, eso es poco respeto que para qué y eso te lo hace siempre. No tiene ningún sentido. Para eso estate solo y tírate a todas".