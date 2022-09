Novedades en el culebrón en el que se ha convertido la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La filtración de unas imágenes del empresario besando a otra chica horas después de anunciar su boda no solo han provocado que la hija de Isabel Preysler haya cancelado su compromiso matrimonial, sino que también ha dado carpetazo a su relación con el que hasta hace poco más de 3 días definía como "el hombre de mi vida".

Desolada, la marquesa de Griñón se refugia en la casa de su madre y, tan claras tiene las cosas después de la deslealtad de Íñigo que, además de bloquear a su ya exnovio en redes sociales, le ha dado un ultimátum que dará mucho que hablar.

Tal y como ha revelado la periodista Beatriz Cortazar en 'El programa de Ana Rosa', la ruptura es un hecho, Tamara no piensa dar marcha atrás en su decisión y ha exigido al ingeniero que recoja sus cosas del piso que compartían en el centro de la capital - alquilado tan solo por la socialité y en el que Onieva pasaba cada vez más tiempo - porque cuando regrese a su casa dentro de unos días no quiere que esté ni él ni nada que le recuerde a su relación.

La colaboradora también ha contado que en estos momentos Íñigo no se encuentra en el domicilio, sino que al igual que ha hecho su exnovia, se ha refugiado en la casa de su madre, Carolina Molas, en La Moraleja y allí está 'capeando' el temporal acompañado de su entorno más cercano.

Sin embargo, y como apuntan fuentes cercanas al empresario, Onieva no ha perdido la esperanza y cree que su hasta ahora prometida - con fuertes convicciones cristianas - le perdonará porque cree en el arrepentimiento. "Está esperanzado en que las cosas se van a arreglar y está tranquilo porque conoce muy bien a Tamara" ha apuntado Antonio Rossi a su vez.

Algo que Cortázar ha negado, asegurando que la decisión está tomada y la marquesa de Griñón tiene claro que no va a volver con él. A pesar de que Tamara está muy mal y no quiere hablar porque "bastante hay ya y no quiero añadir más adjetivos ni más carnaza para que esto siga creciendo" - ha confesado a la periodista - sí ha tomado la decisión de que no dará una segunda oportunidad a Íñigo.