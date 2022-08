Vaya por delante que, en el hipotético caso de que España entrara en una guerra, Bertín Osborne sería "un francotirador de pelotas", porque tira "de cojones": "Pillo una mosca volando". Son palabras del artista en una entrevista concedida a El Mundo.

El cantante también se ha pronunciado sobre política, ya que en numerosas ocasiones se le ha colgado la etiqueta de 'facha', y ha querido aclarar lo que le pasa por la mente cuando lo escucha. "Me parece una gilipollez. Primero porque demuestra absoluta ignorancia de lo que es ser facha. Si hubiera fachas en este país estaríais corriendo a la frontera de Portugal. Es que no tienen ni puñetera idea, es una ignorancia tan acojonante... Se llama facha a cualquier cosa que no sea comunista o socialista progresista. Son unos puñeteros ignorantes".

Sin embargo, pese a esa etiqueta, el presentador de Telecinco ha revelado que cuando era joven se declaraba como "antisistema", porque le "joroba" que le den "órdenes en todos los ámbitos de la vida, desde que tenía 15 años hasta hoy". "Por eso trabajo solo, no tengo jefe. Por eso cuando me aprietan un poco en mis trabajos, en tele, en la música... Directamente, rompo cagando leches y me quito del medio. No aguanto", ha añadido.

De hecho, esa rebeldía hizo que le echaran del colegio en una ocasión, por "liarse a leches con un profesor": "Llegué a tener broncas heavys, me tenía 'enfilao' y me echaron del colegio. Luego fui a otro y me pasó lo mismo con uno que era el matón de la clase. Casi lo mato".

Pero si algo tiene claro Bertín Osborne, son las cualidades del "español perfecto". Para el cantante, debe ser "un tío que ha estado alguna vez en el Museo del Prado, que escribe sin faltas de ortografía y que le gusta todo lo que le gusta a los españoles. Tenemos un país maravilloso que no conocemos. Yo me conozco España bastante bien, la he vivido y conozco la historia. Somos gente de bien, de principios y tenemos una historia que es la que nos va a marcar nuestro futuro, y es lo que tenemos que mantener. Me da igual ser de derechas o de izquierdas si eres persona de bien", ha sentenciado.

Tampoco se ha dejado en el tintero lo que opina respecto a su eterna fama de mujeriego... Y es que Bertín Osborne no casa "muy bien con el romanticismo". "Siempre he estado en el deporte, en otro tipo de actividades... He salido con muchas señoras, no con mil, pero no soy el de los detalles románticos", ha confesado. Es más, nunca dice "te quiero".