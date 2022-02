Rocío Carrasco ha visitado por primera vez 'El programa de Ana Rosa'. La hija de Rocío Jurado no pisaba dicho plató desde que colaboraba para el programa de María Teresa Campos. "Estuve aquí desde el 99, creo recordar, hasta el 2003", comenzaba diciendo. "Me ha traído muchos recuerdos muy bonitos, aquí era donde ponían el tendedero", ha comentado.

La protagonista de 'Montealto' ha comenzado avanzando el contenido del programa del próximo viernes: "Existen 48 folios en los que Rocío Jurado hablar del ser".

Antes de sentarse junto al resto de colaboradores, Carrasco ha sido entrevistada por Joaquín Prat en un íntimo, donde revelaba: “Mis hijos hoy estarían conmigo porque no habría cometido algunos errores que cometí”. Uno de ellos fue "darle la custodia compartida a un psicópata".

Rocío también ha explicado de nuevo por qué narró el episodio de malos tratos que recibió por parte de su hija: “Lo que he contado sobre mi hija ha sido lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que yo he estado mermada, hundida, enterrada en vida y malviviendo se pudieran entender. Sin haber contado eso, que es la obra maestra del ser, no se hubiera entendido nada”.

"Ha llegado el momento"

Por otro lado, Carrasco ha anunciado que no va a seguir hablando de lo ocurrido con Rocío Flores: "Ha llegado el momento, y yo por lo menos así lo voy a hacer, de que a mi hija se la deje a un lado. Ya me gustaría a mí no haberlo vivido, pero lo he tenido que vivir". "Vamos a dejar a Rocío a un lado, vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida que tengo que seguir contando para salir adelante", ha insistido.

"Todo lo que he pasado durante 20 años, si no me hubiera importado el sufrimiento de mis hijos no habría llegado a ese punto. A lo mejor no hubiera hecho las cosas como las hice, porque todo lo que hice durante esos 20 años fue mirando por la cara de esos niños y por su salud emocional", ha reiterado.

También ha respondido al guante que le echó su hermana Gloria Camila, que aseguraba en 'Ya son las ocho' que quería que su hermana le contara qué hay en esos documentos que va a revelar en su nueva docuserie: "Hay un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. Ella en lugar de llamarme va a un juzgado y pide una documentación. Entiendo que tuviera esa necesidad, pero la podía haber mostrado de otra manera".