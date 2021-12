El actor australiano Hugh Jackman anunció este martes que se contagió de covid-19, lo que obligó a la cancelación del show de Broadway que él protagoniza, 'The Music Man', hasta el próximo 1 de enero.

"Solo quería que lo escucharas de mí. He dado positivo por covid esta mañana", dijo Jackman en las redes sociales, donde concretó que sus síntomas son "leves" y que volverá a la producción teatral en cuanto le sea posible.

Por su parte, el musical anunció en Twitter que la producción queda cancelada hasta el próximo sábado, 1 de enero, aunque concretó que Jackman no volverá a su papel protagonista hasta el 6 de enero.

'The Music Man' ya había cancelado sus espectáculos del 25 de diciembre y el pase matinal del 26 de diciembre con el aumento de casos de coronavirus en EEUU, donde en particular Nueva York está registrando un marcado incremento. El número de positivos en la ciudad crece de forma exponencial desde hace más de un semana y en las últimas 24 horas ya se superó la cifra de 40.000 positivos; además, también el porcentaje de positividad crece cada día y el último disponible es de 19,33% del total de test realizados.

Broadway ha registrado varios cierres temporales como resultado de la expansión de la variante ómicron, mientras que cuatro de ellos anunciaron que bajaban el telón definitivamente: 'Jagged Little Pill', 'Thoughts of a Coloured Man', 'Ain't Too Proud' y 'Waitress'.

'Hamilton', uno de los musicales más exitosos de la historia, tiene previsto regresar este martes tras cerrar el pasado 15 de diciembre, igual que 'Harry Poter and the Cursed Child', que se suspendió el 21 de diciembre. Sin embargo, otro de los taquillazos de la meca del teatro, 'El Rey León', anunció que no volverá este martes, como estaba previsto, y alargó su cierre hasta el 29 de diciembre, el mismo día que 'Alladin' espera para su regreso.