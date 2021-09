Soraya Arnelas ha hablado sobre su embarazo y ha explicado que quiere seguir trabajando hasta la recta final: “Me encuentro muy bien, tengo previsto seguir trabajando hasta el 15 de octubre, me toca para el 10 de noviembre y esos 20 días quiero estar más tranquila, voy a aprovechar hasta el último momento si todo va bien, hoy estoy aquí y me apetece celebrarlo con mis compañeros”.

A pesar de todo, reconoce que este embarazo está siendo diferente por la edad: “Muy bien, es verdad que cada embarazo es un mundo, me encuentro súper bien porque gracias a Dios puedo seguir trabajando, Olivia me está dejando hacer conciertos, pero la edad va pesando y la lumbar no es lo mismo, la edad se va notando”.

Sobre la decisión que tomó de ponerse la vacuna de la Covid-19, comenta: “Yo lo que hago es fiarme de los facultativos, mi ginecólogo al principio me recomendó que no, todavía no había nada seguro y luego a los meses me volvió a decir que me vacunara. Me he vacunado y no he tenido ni síntomas ni nada, estoy fenomenal, ya está. Creo que hay que sumar y creo que si queremos que esto pase lo antes posible tenemos que hacerlo entre todos, como figura pública no es que tenga que dar ejemplo pero también tengo un trabajo en el que tengo que estar socialmente cerca de las personas y creo que es una responsabilidad”.

Tras posponer sus planes de boda, comenta: “Me iba a casar, pero la cosa no ha mejorado, yo como quiero una boda gitana de tres días pues por lo menos dos años, esto ya también irá para dentro de un par de años. Yo lo que quiero es celebrarlo, me voy a casar una vez y ya no más. Manuela será más mayorcita y podrá participar de otra manera más activa y Olivia también”.