Una de las concursantes de la próxima edición de 'Tu cara me suena' ya ha está preparando su participación en el programa. Lydia Bosch será una de las famosas que pruebe suerte en el talent musical de Antena 3 esta temporada y para ir practicando ha querido compartir un vídeo bailando en redes junto a sus hijas.

En la publicación de Instagram se puede ver a la conocida actriz divirtiéndose mientras baila, como si de un TikTok se tratase, el tema 'La curiosidad', de DJ Nelson y Jay Wheeler, acompañada de sus dos hijas.

La futura imitadora añadió una referencia al programa musical en el vídeo: "Hoy mis hijas me han dicho: Mamá, ¿no vas a ir a 'Tu cara me suena'? ¡Pues empieza a desengrasarte!", ha bromeado no sin antes dedicarle unas palabras a sus compañeras de coreografía: "No sé qué haría sin vosotras". El baile acumula más de 160.000 reproducciones, 18.000 'me gusta' y 500 comentarios.

Vuelve 'Tu cara me suena'

El formato de imitaciones regresa esta temporada con su novena edición con un casting por todo lo alto. Yotele avanzó en exclusiva la participación de Los Morancos y Nia Correia, ganadora de 'OT 2020'. Loles León, Agoney, Eva Soriano, David Fernández, Rasel, María Paláe y Lydia Bosch.