Rocío Carrasco explicó en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el procedimiento que tiene abierto en contra de Antonio David Flores. La periodista desmintió la versión de su exmarido, que podría incluso ir a prisión, un hecho que sería histórico al ser un procedimiento que se derivó de otro aún abierto. Rocío Carrasco aseguró que Antonio David le debía una importante cantidad de dinero por la denuncia que ella interpuso por el impago de la manutención de sus hijos. De ese procedimiento salió otro por alzamiento de bienes cuando el exguardia civil se declaró insolvente. "Me debe mucho dinero, deberme me debe mucho más de lo que le puedo reclamar judicialmente. De lo que le reclamo son alrededor de 70.000 u 80.000 euros y luego lo que yo supuestamente le debo a él y él me reclama... bueno en 'Sálvame' cuando hizo la rueda de prensa dijo que 240.000 euros. Lo que me reclama a mí son 2.000 euros, únicamente. A día de hoy no me ha devuelto mis 80.000 euros y esos dos mil me los reclama a mí, pero se los debería reclamar a la fábrica de la tele, no a mí" ha asegurado Rocío Carrasco.

El procedimiento por alzamiento de bienes está actualmente abierto y dependiendo de la pena que se le ponga, podría entrar en prisión, aunque Rocío Carrasco quiso dejar claro que no era ella quien pedía cárcel para Flores, sino que simplemente se limitó a denunciar la situación tras declarar él su insolvencia.