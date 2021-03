Una de las muertes que hemos tenido hace pocos días y que nos ha entristecido el alma ha sido la de Enrique San Francisco. Un humorista y actor que siempre que salía en escena daba todo de sí y nos hacía reírnos como nadie. Este sábado en la gala de los premios Goya 2021, una muy buena amiga suya le ha recordado y lo cierto es que se ha emocionado bastante.

"No tuve oportunidad de hablar con él, era muy amigo mío, era genio y figura, con un sentido del humor maravilloso, muy inteligente y generoso, me deja muy buenos recuerdos, me quedo con la suerte de haberle conocido, un actor magnífico... ya alguien que se queda conmigo", han sido las palabras de Emma Suárez al recordar a Enrique San Francisco recientemente fallecido tras llevar más de un mes ingresado por una neumonía bilateral.

La actriz también ha querido confesar que esta gala de los Premios Goya 2021 ha salido adelante porque todos los profesionales que han aparecido en la pantalla y los que no se han visto han puesto todo de su parte: "En los ensayos sentí que estábamos remando a favor, con mucha ilusión y defendiendo una gala muy valiente, es una gala más difícil, pero se trata de celebrar nuestra vida, lo que hacemos, celebrar la cultura".