Sara Carbonero se enfrenta a un nuevo palo tras tener que ser ingresada de urgencia e intervenida debido a una recaída del cáncer de ovarios que sufre desde 2019.

Según ha publicado ABC en exclusiva, la periodista está ingresada en la Clínica Navarra de Madrid desde el pasado 5 de febrero, tan solo unos días después de su 37 cumpleaños.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la pareja de Iker Casillas, la periodista estaría recuperándose de un pequeño contratiempo que la ha llevado de nuevo al quirófano. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender".

Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", escribió la periodista en 2019 cuando compartió con sus seguidores el complicado momento por el que esetaba pasando.

Aparentemente recuperada y disfrutando de su nueva vida en Madrid, Sara afronta un nuevo palo para el que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Iker Casillas, que se ha mantenido a su lado en todo momento a pesar de los continuos rumores de distanciamiento en la pareja.