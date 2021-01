Fabiola Martínez da el primer paso legal en su separación de Bertín Osborne

Si bien la noticia de la separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez fue una gran sorpresa para todos, ambos han dejado claro que se trata de una decisión muy meditada en el tiempo debido a los continuos problemas de convivencia que han tenido en estos últimos meses. A la espera de conocer más detalles sobre su ruptura matrimonial, por el momento la venezolana ya ha contactado con un bufete de abogados matrimonialistas en el que pasó gran parte de la jornada, probablemente estableciendo los términos de su próximo divorcio del cantante.

Después de muchas horas en el interior, tratando los puntos más importantes de su separación de Bertín, Fabiola salió a última hora de la tarde acompañada por su abogada, con la que regresó a su domicilio. Haciendo gala de la buena relación que mantiene con la prensa, la venezolana no dudó en aclarar las dudas sobre su separación: "Todavía no hemos hecho nada, no hemos hablado de nada". Cuando le preguntan por la reunión con los abogados, matiza sincera: "Todavía no".

Con una gran sonrisa en el rostro a pesar de la lluvia, Fabiola vuelve a demostrar que está muy tranquila tras la decisión de su separación ya que como ambos han explicado es una decisión que les ha ayudado a conseguir una mayor tranquilidad. Con un gran respeto entre ambos, por el momento Bertín ya visitó a sus hijos tan solo 48 horas después de conocerse la noticia de su separación y es que la casa en la que vive ahora la venezolana con sus hijos Kike y Carlos sigue siendo de ambos, aunque está en venta desde hace varios meses.