Omar Montes explica lo ocurrido en el acto que desalojó la Policía

Después de protagonizar una de las polémicas de la semana al tener que ser desalojado por la Policía del acto solidario en el que estaba ejerciendo de Rey Mago junto a Kiko Rivera y Luis Rollán, Omar Montes ha regresado de Marbella y, a bordo de un patinete y haciendo gala de su irónico sentido del humor, el artista ha aclarado lo sucedido y ha bromeado con el salto de valla de Isa Pantoja para visitar a su madre en Cantora.

Así, haciendo correr al reportero por toda la estación de tren mientras Omar iba cómodamente en su patienete eléctrico, el cantante ha explicado que acudió al evento solidario sin cobrar y que, de haber sabido la que se iba a liar por incumplir el aforo, no hubiese ido: "Fui de forma desinteresada que por esta situación de la COVID que estamos viviendo, ya sabes, para alegrarle a los niños, que no tienen la culpa, los Reyes. Fuimos allí a darle los regalitos a los niños sin cobrar. Que me hubiera quedado en madrid con mi hijo y hubiera ganado lo mismo. Pero bueno ya sabéis cómo soy yo con los niños y al final fíjate por donde ha salido la historia".

"Al principio no había tanta gente. Al principio lo hicieron bien, pero se conoce que luego había mucha gente comprando y se empezaron a aglomerar al vernos a Kiko, a mí y a Fani haciendo la entrega de los regalos. De repente la gente que estaba comprando en el centro comercial se empezó a apelotonar y yo creo que ese fue el problema, que no había suficiente seguridad", ha contado.

Además, Omar ha dejado claro que la avalancha humana no fue culpa suya: "Yo no soy un chivato y no me gusta echar la culpa a nadie. Prefiero quedarme yo con la culpa antes que echárselas a nadie. Yo soy Omar Montes. Y al que no le guste mi forma de actuar, que no me siga. A mi me han dicho de una forma desinteresada, sin cobrar ni un euro, de ir a regalar para los niños que menos posibilidades tienen a regalarle regalos y yo lo hago. La gente de la calle lo aprecia, porque la calle me quiere. Y luego me hacen la 'perfomance' y quedo yo mal al final porque ha habido mucha gente y me hace la perfomance. Pero me quedo contento porque he hecho felices a muchos niños"

Sonriente, Omar se ha burlado nuevamente de la "carrera musical" de Asraf: "Me voy a hacer una play list con canciones de Asraf para los días grises. La playlist tendrá mitad de canciones de Maná y mitad de canciones de Asraf para los días más tristes que yo tenga".

Sin querer hablar sobre cómo se encuentra Isabel Pantoja por la guerra que mantiene con su hijo Kiko, el artista sí ha bromeado con el salto de valla de Isa Pantoja para visitar a su madre en Cantora: "Ella fue al colegio con Spiderman. Nosotros tenemos los verdaderos trucos de los vengadores para poder entrar en todos los sitios, pero yo no saltaría. Yo lo hago subterráneo".

Confirmando que ha felicitado el año a Isabel Pantoja, Omar ha dejado caer que la tonadillera no le ha respondido: "Ya contestará la mujer cuando tenga tiempo y pueda".