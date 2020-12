Ágatha Ruiz de la Prada: "No me gustó nada que se fuera el Rey emérito"

Ágatha Ruíz de la Prada cree que el Rey emérito no debería haberse ido de España: "Si te vas... a mí no me gustó nada que se fuera. Lo que no puedes hacer es me voy, ahora vuelvo, si te vas, te vas. Es una pena porque yo si fuera rey no me voy ni loca. Yo soy la reina y no me sacan de España, me tienen que sacar con la guardia civil". La diseñadora ha querido salir en defensa del emérito, aunque confiesa que no le gustó que se marchara del país en agosto.

En uno de los mejores momentos de su vida, Ágatha descarta una boda: "Pufff, qué pereza. Estoy fenomenal así". Siempre al pie del cañón, asegura que su hija Cósima no es tan trabajadora como ella: "Mi hija es mucho más lista que yo, pero mucho menos trabajadora. Muchísimo más lista pero menos trabajadora. Ella cuando dice que va a hacer algo es muy disciplinada pero no es como yo que voy a saco".

Unas Navidades atípicas por la pandemia de la Covid, pero Ágatha no pierde la ilusión ya que va a pasar estas fechas con su pareja: "Con Luis las dos fechas y con las hijas de Luis una porque la otra se van con la familia".