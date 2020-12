Isabel Pantoja, al borde del abismo: de la guerra con Kiko a la estocada final de Isa

Isabel Pantoja ha vivido momentos durísimos a lo largo de sus 64 años de vida, pero quizás ninguno tan impesable y complicado como el que está padeciendo ahora en sus propias carnes. Y es que, más sola que nunca y en una guerra con Kiko Rivera que parece en un punto de no retorno para la maltrecha relación madre-hijo, ahora es su hija Isa quien le da la estocada final, dejándola al borde del abismo con unas polémicas declaraciones en la revista 'Lecturas'.

Pese a encontrarse aislada y al margen del mundo en su refugio particular, Cantora, varias fuentes apuntan a que la tonadillera no estaba tan afectada por el enfrentamiento con su hijo Kiko como podríamos creer en un principio, y, centrada en sus proyectos laborales para 2021, habría tirado la toalla con respecto a la relación con su "pequeño del alma" y no tendría intención ni ganas de buscar un acercamiento con él ni con su mujer, Irene Rosales, a la que culpa de muchos de sus males.

Decimos que no "estaba" tan afectada - hablando en pasado - porque Isabel todavía no conocía las durísimas declaraciones que su hija Isa ha hecho a una conocida revista tras finalizar su aventura en 'La casa fuerte'. Y es que, cuando todos pensábamos que la relación de la tonadillera con su niña atravesaba por un buen momento, la peruana le ha dado la estocada final a su madre, con unas palabras que jamás imaginaría, y que no sabemos cómo habrán sentado a la artista.

Isa, que ha intentado contactar con su madre desde su salida del reality, ha sido incapaz de hablar con ella pero asegura en 'Lecturas' que no dudará en "llamar a la puerta de Cantora", confesando que si no le dejan entrar, es "capaz de trepar por el balcón" para poder ver a la tonadillera. Firme, la peruana señala en dicha publicación que si no quiere hablar, que se "lo diga ella a la cara".

Muy preocupada de que Pantoja "haya perdido las ganas de vivir" y convencida de que le hace falta "un psicólogo", Isa afirma entre otras cosas que su madre está sola y no tiene amigos.

Además, Francisco y Cayetano Rivera han pasado a la acción y su abogado, Joaquín Moeckel, ha desvelado que posee pruebas claras que demostrarían que tiene los objetos personales de Paquirri y que podrían poner en un serio aprieto judicial a la tonadillera.

Sin duda, se avecina la Navidad más complicada para Isabel Pantoja que, encerrada en Cantora con su hermano Agustín, ve cómo su familia se desploma sin hacer nada por evitarlo.