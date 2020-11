La exmujer de Fran Cuesta, en libertad tras salir de la cárcel en Tailandia

Yuyee Alissa Intusmith, exmujer del presentador español Francisco Javier Cuesta, conocido como 'Frank de la Jungla', recobró la libertad tras ingresar en prisión en 2014 por un delito tráfico de drogas, aseguró el propio Cuesta.



En un vídeo publicado anoche, el presentador indicó que un tribunal tailandés confirmó en la mañana del jueves la puesta en libertad de su exmujer y que ya ha pasado la noche en casa con los hijos que comparten. Las autoridades penitenciarias y judiciales, por su parte, evitaron confirmar o desmentir la liberación al ser consultadas por Efe.





YUYEE HA SIDO LIBERADA HOY https://t.co/KcUiCGA9MP — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) November 12, 2020

El presentadorde miles de personas a través de las redes sociales y por correo postal durante tiempos "muy duros" de lucha por la justicia. "Esto se ha conseguido a base de ser muy pesado, obviamente, pero es a base de estar ahí todos los días (...) y no perder ni la esperanza ni las ganas de que se haga justicia", apunta Cuesta, quien señaló que de momento no hará declaraciones a los medios."Han sido. Han pasado mil cosas pero lo hemos podido superar", señaló el español al recordar los momentos duros con "humillaciones y momentos donde bajar la cabeza, callar por el bien de todos". "Ahora es el tiempo de que recobre el tiempo perdido con sus hijos. De que se recupere físicamente" tras alrededor de seis años y medio en un penal de Bangkok, donde las condiciones son muy duras, remarca el presentador.La exmodelo fueen el aeropuerto de Don Mueang, en el norte de Bangkok, tras regresar de un viaje a Vietnam y entre sus pertenencias las autoridades tailandesas requisaron 5 miligramos de cocaína. La tenencia de drogas en el aeropuerto se considera narcotráfico en Tailandia, con independencia de la cantidad.Un tribunal de Bangkok sentenció en junio de 2014 a la tailandesa con(unos 49.500 dólares o 42.000 euros, al cambio actual) por posesión y tráfico de cocaína, una sentencia que quedó ratificada y en firme por el Tribunal Supremo en marzo de 2017. A la pena se sumaron 3 meses de cárcel por una sentencia anterior al no poseer los permisos necesarios para mantener animales salvajes en su domicilio.Su exmarido ha defendido desde el principio lay criticado la injusticia cometida por las autoridades locales. El presentador también denunció ladurante el juicio, que achaca a la profunda "corrupción" de algunas personas en las instituciones judiciales.La justicia tailandesa castiga con severidad el tráfico de drogas, sin contemplar como atenuante el consumo propio o el menudeo, para frenar a las mafias que comercian en su mayoría con metanfetamina y heroína.