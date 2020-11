Los hermanos Pou se disculpan tras los comentarios sexistas sobre las enfermeras

La polémica por un chiste entre Fernando Simón y los hermanos Pou durante una entrevista ha estado servida durante toda la jornada de este lunes. El carácter "machista y sexista" del comentario ha llevado a que el Consejo General de Enfermería está dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), por lo que considera sus "comentarios sexistas, vejatorios y primitivos" contra las enfermeras en una charla 'online'.



Incluso el PP ha registrado un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, por los comentarios del experto sanitario. De ahí que los escaladores vascos hayan querido salir a la palestra para pedir perdón por lo sucedido. Eneko Pou, en un vídeo colgado en sus redes sociales entonaba el mea culpa: "Pedir disculpas a todo el mundo que se haya sentido herido por alguno de los comentarios que hicimos en el último speaking Pou en el que entrevistamos a Fernando Simón".



"Si hay algo que nos os pareció bien: perdón, de verdad, de corazón. Iker y yo somos gente que suma, nunca entramos en polémicas o intentamos no hacerlo, tiramos buen rollo a todo el mundo. Y esa es la vida que entendemos. O sea que si alguno se ha sentido un poco herido con los comentarios, de verdad, ya nos podéis disculpar", ha dicho.





Y es que. En un momento de la conversación, Eneko Pou le preguntó en tono bromista:"Una cosa que no nos ha quedado claro, ¿te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?". En lugar de escandalizarse por lo inapropiado de la cuestión, el experto entró al juego contestando lo siguiente: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después". Unas palabras que han ido más allá y han provocado la ira de muchos.