Alba Díaz se reencuentra con sus amigas después de varios meses fuera de Madrid

Muchos rostros conocidos de nuestro panorama mediático han pasado el confinamiento fuera de su lugar habitual de residencia. Por unos motivos u otros, les ha pillado fuera o prefirieron, días antes de decretarse el estado de alarma, abandonar Madrid e irse a su segunda residencia. Por ejemplo, el diestro Ortega Cano viajó hasta Chipiona para estar más tranquilo en el sur y no estar en Madrid, principal foco de contagios por Coronavirus en España.



Alba Díaz ha estado todo el confinamiento en Sevilla junto con su padre, El Cordobés. Los dos tienen una relación magnífica y prueba de ello son las fotografías que suben ambos a sus redes sociales reflejando el gran cariño y la unión que tienen. Vicky Martín Berrocal también goza de una muy buena relación con su exmarido, padre de su hija, y es que los dos han sido el claro ejemplo a seguir para Alba, demostrando en todo momento que el amor está por encima de todo.





Ahora, Alba Díaz ha regresado a la capital ycon sus amigas. Todas juntas disfrutaron de una cena que, seguro, será inolvidable. Después de casi tres sin verse, el grupo se ha reunido de nuevo y se han puesto al día contándose todo tipo de confidencias.Muy amable y sonriente, Alba Díaz nos ha confesado que se encuentra: "Muy bien". Lo cierto es que no es para menos, ya que hemos seguido día a día sus redes sociales y hemos visto que no ha parado ni uno solo día de hacer actividades con su padre. Vicky Martín Berrocal, su madre y amiga, ha regresado con ella a la capital para seguir con sus proyectos laborales. No olvidemos quepara ayudar a todos aquellos profesionales que se han enfrentado al coronavirus tejiendo unas batas, en sus talleres, especiales para este virus.