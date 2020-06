Las últimas fotografías de Malú y Rivera antes de ingresar para dar a luz

Si hay un embarazo del que está pendiente toda España, ese es el de Malú. La cantante ha llevado el confinamiento como ha podido y lo cierto es que ha sido un embarazo que ha dado mucho de qué hablar. No hemos visto a la artista salir de su casa para nada, ha estado confinada con su pareja, Albert Rivera y este se ha encargado de que en el hogar no faltase de nada.



Malú ha estado subiendo algunas fotografías y vídeos de lo que ha estado haciendo durante el confinamiento. Y es que no ha parado de hacer cosas, ya que ha seguido grabando y trabajando en lo que más le gusta, la música. Su último trabajo 'Tejiendo alas' ha sido muy especial, una canción que va dedicada íntegramente a su hija.





Como bien ha informado RamPress,. Una noticia que es de las más esperadas en este confinamiento.Europa Press tiene las últimas imágenes de la pareja antes de ingresar en el hospital para tener entre sus brazos a su hija. Unas fotografías en las que podemos ver como Malú y Albert Rivera iban juntos al Hospital para tener, quizás,que atenderán su parto.